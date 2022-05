Es ist, wie es ist: Manchmal braucht man einfach eine kleine Ablenkung im Leben. Und wenn es nur ein Film ist, der einem zu besserer Laune verhilft. Deshalb haben wir die besten Feel-Good-Filme für euch, die garantiert für einige Schmunzler sorgen werden!

Good Vibes Only in der Streamingwelt findet ihr hier.

1. Bridget Jones

Man kann von diesen Filmen halten, was man möchte; Fakt ist aber, dass sie uns in eine Welt fernab der Realität eintauchen lassen. Und während wir dabei zusehen, in welches Liebes-Chaos sich die tollpatschige Bridget Jones (Renée Zellweger) diesmal wieder stürzt, dann lässt uns das doch gleich viel besser fühlen, richtig? Glücklicherweise gibt es davon bereits drei Teile, wobei sich der dritte Film nicht unbedingt am selben Level wie die anderen befindet – haben wir uns sagen lassen 😉 .

Zu sehen auf: Prime Video

2. High School Musical

Wo seid ihr in eurem Leben im Jahr 2006 gestanden? Vermutlich zwischen den Anfängen der Teenagerzeit und Schulabschluss. Passend dazu wurde auch der erste Teil der kultigen Film-Reihe „High School Musical“ veröffentlicht. Und wir würden lügen, wenn wir behaupten, dass uns Songs wie „Breaking Free“ und „We’re All in This Together“ nicht dazu bringen, alles stehen und liegenzulassen und SOFORT mitzuträllern. Und wenn dieser Musical-Film eines kann, dann ablenken! Schließlich war das Drama rund um Gabby (Vanessa Hudgens), Troy (Zac Efron), Sharpay (Ashley Tisdale) und Co. damals unheimlich spannend für uns.

Zu sehen auf: Disney +

3. Königreich für ein Lama

Manchmal reicht auch ein Disney-Klassiker, damit wir uns wieder besser fühlen. Wie etwa „Königreich für ein Lama“. Der Film im guten, alten Zeichentrick-Format nimmt uns mit auf eine Reise von Lama Kuzco, das eigentlich gar kein Lama, sondern ein arroganter, verzauberter König ist. Wird er seine Lektion lernen und zur Abwechslung auch mal auf sein Volk, anstatt nur auf sich selbst schauen? Überzeugt euch selbst!

Zu sehen auf: Disney+

4. Book of Love

Es gibt doch wirklich nichts Besseres, als eine richtig schöne Liebeskomödie. „Book of Love“ zeigt die Geschichte eines Schriftstellers (Sam Claflin), der sich auf eine Buch-Tour nach Mexiko begibt. Dort stellt er fest, dass sein eigentlich eher langweiliger Liebesroman zu einem echten Hit geworden ist. Grund dafür ist die Übersetzerin Maria (Verónica Echegui). Denn sie hat die Story ohne Henrys Wissen in einen waschechten Erotikroman verwandelt. Die Folge: Henry wird in Mexiko als richtiges Sex-Symbol gehandelt …

Zu sehen auf: Sky X

5. Wie Jodie über sich hinauswuchs 2

Teenager-Komödien schaffen es eigentlich immer, für kurze Zeit den Alltag zu vergessen und mit den tragisch-lustigen Schicksalen der Teenies mitzufiebern. So wie bei Jodie (Ava Michelle), die es (in Teil 1) endlich geschafft hat, von dem „großen Mädchen“ zur High-School-Ikone zu werden. Im zweiten Teil hat sie einen festen Freund, mehr Selbstbewusstsein und sogar für die Hauptrolle im jährlichen Schul-Musical konnte sie überzeugen. Doch mit der Zeit verblasst die Freude an ihrem neugewonnenen Ruhm und Jodie muss feststellen, dass sie ganz schön unter Druck steht. Wird sie alles schaffen oder versagen und in die „Welt der Unbeliebten“ zurückkatapultiert?

Zu sehen auf: Netflix

6. Palm Springs

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ nur in der Jetztzeit erwartet uns in der Komödie „Palm Springs“. Denn Nyles (Andy Samberg) und Sarah (Cristin Milioti) sind eigentlich vollkommen Fremde. Doch durch Zufall verbindet sie jetzt ein gemeinsames Schicksal! Als sich die beiden auf der Hochzeitsfeier ihrer gemeinsamen Bekannten kennengelernt haben, passieren so einige seltsame Dinge. Plötzlich merken sie, dass sie zu Zeitreisenden geworden sind. Denn sie stecken in einer Zeitschleife fest und erleben immer wieder die gleiche Hochzeitsparty. Den einen freut’s, die andere ist weniger amused.

Zu sehen auf: Prime Video

7. Im Dutzend noch billiger

Wir kennen doch alle den Klassiker mit Steve Martin in der Hauptrolle. Doch wie so ziemlich jeder andere Kultfilm hat auch „Im Dutzend Billiger“ ein Facelift bekommen und erstrahlt jetzt mit neuer Besetzung und moderner Storyline. Diesmal ist „Scrubs“-Star Zach Braff in der Hauptrolle zu sehen. Zoey (Gabrielle Union) und Paul leben den Lifestyle einer Patchwork-Family. Sie haben beide insgesamt zehn Kinder, mitunter auch aus früheren Beziehungen. Und wie das in Großfamilien eben so ist, laufen die Dinge nicht immer ganz so reibungslos ab, wie man möchte.

Zu sehen auf: Disney+

8. 30 über Nacht

Ein Film, in den wir uns wohl immer mehr hineinversetzen können, je älter wir werden. Jenna (Christa B. Allen) feiert ihren 13. Geburtstag und wünscht sich nichts mehr, als ihre Pubertät endlich hinter sich zu lassen und ein erfolgreiches Erwachsenenleben zu führen. Gesagt, getan! Am nächsten Tag wacht sie auf – und ist plötzlich 30 Jahre alt, hat einen tollen Job und ein noch besseres Privatleben, als sie es sich je hätte wünschen können. Doch dann erkennt die ältere Jenna (Jennifer Garner), dass man als Erwachsene auch so seine Problemchen, wenn nicht sogar noch viel größere, hat. Jetzt möchte sie alles tun, um den Wunsch wieder rückgängig zu machen …

Zu sehen auf: Netflix

9. One Night Off

Was passiert, wenn der Vater alleine aufs Kind aufpasst, während die Mutter auf Geschäftsreise ist? In der Realität meistens absolut nichts. In der Film-Welt geht es aber rund! Genauso wie bei „One Night Off“. Noah (Emilio Sakraya) muss zum ersten Mal auf seinen kleinen Sohn Ben aufpassen, da seine Freundin (Milena Tscharntke) verreist ist. Zufälligerweise trifft er auf seinen alten Freund Baumi (Helgi Schmid), der ihn dazu überredet, noch ein allerletztes Mal in den einen Club zu gehen, in dem die Freunde ihre gesamte Jugend verbracht haben. Denn am nächsten Tag wird das Gebäude abgerissen. Noah lässt sich schließlich – mit Baby Ben am Arm – auf das waghalsige Abenteuer ein.

Zu sehen auf: Prime Video

10. Urlaubsreif

Wer neben ein bisschen Entspannung auch gleich nach Urlaubsinspiration sucht, liegt bei dieser Komödie genau richtig! Jim (Adam Sandler) und Lauren (Drew Barrymore) treffen sich auf ein Blind-Date, das nicht hätte schlechter laufen können. Kurze Zeit später sehen sich die beiden aber ausgerechnet im Afrika-Urlaub wieder – samt ihren Kindern. Zuerst sind Jim und Lauren alles andere als begeistert und versuchen, sich so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Doch langsam aber sicher erkennen sie, dass sie die Gesellschaft des anderen doch ganz schön nett finden.

Zu sehen auf: Netflix