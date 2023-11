Gerade in der durchaus auch stressigen Vorweihnachtszeit sollten wir nicht vergessen, uns um selbst und unser Wohlbefinden zu kümmern. Stichwort: Selfcare! Deshalb zeigen wir euch hier die besten Adventskalender zum Relaxen, die wir in diesem Jahr einfach haben müssen.

Also wir könnten uns schon mal nicht für einen einzigen Favoriten entscheiden …

1. Lush

Nichts schreit mehr nach Selfcare als ein gemütliches Bad zu nehmen. Wie gut, dass Lush auch in diesem Jahr wieder mit tollen Adventskalendern überrascht – diesmal sogar erstmalig mit drei verschiedenen. Der 12-Days-of-Christmas-Kalender bereitet jeden zweiten Tag mit veganen Badebomben, Duschjellys und Co Freude auf das Weihnachtsfest. Wer von den cuten Lush-Produkten nicht genug bekommen kann, holt für sich (oder seine Liebsten) einfach den regulären Adventskalender mit 24 +1 Überraschungen. Für absolute Bade-Lover gibt es in diesem Jahr auch einen Kalender, der ausschließlich Badebomben enthält. Erhältlich sind die Kalender für jeweils 105 Euro (12 Days of Christmas), 155 Euro (nur Badebomben) und 245 Euro (25 Türchen) im Lush-Online-Shop.

2. The Body Shop

Von Skincare über Körperpflege: Mit den insgesamt drei Adventskalendern von The Body Shop kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Ihr habt die Auswahl zwischen drei Kalendern: Advent of Change mit 24 hübschen Überraschungen (69 Euro), Big Advent of Change (25 Türchen mit einigen Originalgrößen) und Ultimative Advent of Change (25 Überraschungen mit Bestsellern in Originalgröße). Die hübschen Verpackungen können auch nach Weihnachten noch verwendet werden – etwa als recycelte Aufbewahrungsbox für Schmuck. Die unterschiedlichen Kalender gibt’s online.

3. Rituals

Auch Rituals verwöhnt uns in diesem Jahr mit drei luxuriösen Selfcare Adventskalendern. Darin verstecken sich edle Körperpflege, sowie Home-Produkte für Körper, Geist und Seele. Und ganz nebenbei versprüht der Kalender in Form eines weihnachtlichen Dorfes die Magie des wohl schönsten Fest des Jahres. Zur Auswahl stehen der Classic Adventskalender (ca. 80 Euro), die Deluxe Version (ca. 100 Euro) sowie der Premium Kalender (ca. 170 Euro). Erhältlich im Rituals-Online-Shop.

4. Dr. Hauschka

Die Vorfreude auf Weihnachten wird mit 24 schönen Überraschungen von Dr. Hauschka noch schöner! Das Selfcare-Herz wird mit den darin enthaltenen Naturkosmetik-Produkten gleich um eines höher schlagen. Hinter den Türchen verstecken sich 23 Probierpäckchen – der 24. Dezember bereitet mit einer Originalgröße Freude. Den Kalender gibt’s hier für ca. 60 Euro zu kaufen.

5. Paper & Tea

Schon mal mit einer Tee-Zeremonie entspannt? Der Selfcare Adventskalender von Paper & Tea regt jedenfalls dazu an, mit einer heißen Tasse Tee zur Ruhe zu kommen. In diesem Jahr steht eine Auswahl von vier verschiedenen Kalendern zur Verfügung. Der Master Blend (39 Euro) enthält 24 Teebeuteln der besten Bio-Teemischungen von Paper & Tea. Der Origins (49 Euro) überrascht mit losen Tees der Origin Linie. Tees und Schokoladen gibt es in der Taste the World Version (149 Euro) zu entdecken. Und für absolute Tee-Lover ist der neue, limitierte Premium Adventskalender (249 Euro) perfekt – hier ist von Tees, Süßigkeiten, Papierwaren sowie Accessoires alles mit dabei. Die Kalender könnt ihr online bestellen.

6. Balea

Auch die DM-Eigenmarke Balea hat in diesem Jahr wieder einen tollen Adventskalender mit zahlreichen Beauty-Produkten im Programm. Das Beste: Die Produkte kommen alle in praktischer Reisegröße. Ihr seid als für eure kommenden Trips bestens ausgerüstet. Psst: Den Kalender gibt es auch in der Men-Edition! Beide könnt ihr über den DM-Online-Shop, um ca. 17 Euro bestellen.

7. Junglück

Sich einfach mal ein bisschen Zeit nur für sich selbst nehmen und für einen Moment alles um sich herum vergessen? Say no more! Junglück trägt auch in diesem Jahr wieder dazu bei, dass unser Selfcare-Level in der Vorweihnachtszeit steigt. Der Adventskalender kommt sogar mit 26 tollen Überraschungen und enthält 13 Proben, 12 Voll- und Sondergrößen sowie ein hübsches Accessoire. Erhältlich im Junglück Online-Shop, für 149 Euro.

8. Aloha

So schön die Weihnachtszeit auch ist, kann sie uns oft auch stressen und zu Konflikten führen. Damit ihr euch und eurer mentalen Gesundheit etwas Gutes tun könnt, probiert doch einfach mal den Aloha Feelgood Adventskalender aus – konzipiert von der Dipl. Psychologischen Beraterin Marguerite Harnoncourt. Darin zu finden sind 24 kraftvolle, positive und motivierende Powertalks, die den Tag mit positiver Energie beginnen lassen oder auch als Stärkung für zwischendurch dienen. Der Adventkalender ist für ca. 29 Euro online zu bestellen.