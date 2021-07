Schauspielerin Scarlett Johansson ist wieder schwanger! Das sollen gleich mehrere Quellen gegenüber dem US-Magazin Page Six verraten haben.

Und der Geburtstermin steht offenbar schon kurz bevor. Die 36-Jährige wird damit zum zweiten Mal Mutter.

Scarlett Johansson erwartet Baby Nr. 2

Wie US-Medien berichten, ist US-Schauspielerin und “Black Widow”-Darstellerin Scarlett Johansson wieder schwanger. Schon seit Monaten trägt sie angeblich ein kleines Geheimnis mit sich herum. Denn der Geburtstermin steht laut Insidern bereits kurz bevor. Gleich mehrere Quellen bestätigen gegenüber Page Six, dass die 36-Jährige und ihr Ehemann Colin Jost ein Baby erwarten. Der “Saturday Night Live”-Moderator und sie seien schon ganz aufgeregt, so ein Insider, denn es könnte schon bald soweit sein. Das Paar selbst hat die Gerüchte bislang allerdings noch nicht bestätigt.

Seit 2017 ein Paar

Die 36-Jährige und der 39-jährige Moderator sind seit 2017 zusammen. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden dann sogar das Ja-Wort. Und jetzt krönt angeblich ein gemeinsames Baby ihr Liebesglück. Schon im Juni machten erstmals Schwangerschaftsgerüchte die Runde, denn die Schauspielerin fehlte offenbar bei mehreren “Black Widow”-Veranstaltungen. Und das, obwohl sie nicht nur der Star des Films, sondern auch eine der Produzentinnen ist. Stattdessen nahm die 36-Jährige meist via Zoom an Promo-Events teil. Auch bei ihrem Auftritt in der “Tonight Show” Ende Juni wurde sie nur per Video zugeschaltet.

Für Scarlett wäre es das zweite Kind. Denn sie hat bereits eine sechsjährige Tochter aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Romain Dauriac. Sollte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein, wird Colin Jost zum ersten Mal Vater.