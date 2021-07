Keinen Bock mehr auf Porno-Videos, die eindeutig für die männliche Lust produziert wurden? Deshalb haben wir für euch die besten Websites und Apps für Audio-Pornos herausgesucht. Hier kommt ihr und eure Fantasie ganz sicher auf Hochtouren.

Wir haben die Top 5 für euch.

Die besten Audio-Pornos für Frauen

2009 haben Forscher herausgefunden, dass Männer und Frauen im Bett ganz unterschiedlich heiß werden. Denn während Männer mit visuellen Reizen, wie dem Anblick eines Frauenkörpers oder eines klassischen Pornos angetörnt werden, nutzen Frauen lieber ihre Fantasie.

Kein Wunder also, dass immer mehr Websites an den Start gehen, die ihr Porno-Angebot an die weiblichen Bedürfnisse angepasst haben. Neben frauenfreundlichen Kategorien auf klassischen Seiten und extra Porno-Websites für Frauen gibt es jetzt auch viele Angebote für Audio-Pornos. Wir haben für euch die fünf besten Angebote für Frauen zusammengesucht:

1. Femtasy

Femtasy ist eine der ersten deutschsprachigen Erotik-Plattformen dieser Art und hat bisher bereits über 1.400 Hörbücher parat. Und sie alle haben nur ein Ziel: Die Hörerin zum Orgasmus zu bringen. Dabei ist das Angebot wirklich breit gefächert und es ist für jeden was dabei. Zum einen kann man zwischen unterschiedlichen Stimmen (egal, ob männlich oder weiblich) wählen und dann natürlich auch Kategorien, wie “Lecken”, “BDSM”, “Dreier” und vieles mehr, anklicken.

Doch Femtasy kann noch viel mehr: Neben erotischen Geschichten, wird auch Telefonsex nachgeahmt. Dabei klickst du auf deine Lieblingsstimme und die sagt dir dann, wo du dich berühren sollst und was er gerade mit sich selbst anstellt. Außerdem kann man sich auch einfach nur Stöhngeräusche anhören – deine Fantasie erledigt dann den Rest.

Preis: 13 Euro im Monat

2. Aural Honey

Neben der deutschen Variante gibt es auch zahlreiche englische Porno-Seiten zum Anhören. Hier ist Aural Honey eine großartige Website, die die weibliche Fantasy auf ihren Höhepunkt treibt. Die Seite selbst ist ganz einfach aufgebaut: Man kann zwischen mehreren Kategorien, wie “Dominant” oder “Submissive” wählen und bekommt dann Erotik-Geschichten vorgeschlagen. Die Geschichten sind zwischen 10 und 30 Minuten lang und haben Orgasmus-Garantie. “Von Frauen für Frauen” – Das ist das Motto von Aural Honey.

Preis: Kostenlos

3. Ferly

Neben einigen Websites gibt es auch die App “Ferly“, die die Fantasie von Frauen anregt. Hier wird vor allem über das Thema Selbstbestimmung und Sexualität aufgeklärt. Ganz nebenbei bietet die stylishe App auch eine Mischung aus erotischen Hörbüchern, Podcasts und sogar einigen Masturbationsübungen an. Ziel ist nicht nur großartigen Sex zu haben, sondern zu lernen, offen und ohne Scham über Sex zu sprechen, inneres Vertrauen zu entwickeln und die Beziehung zu sich selbst aufzubauen.

Preis: Kostenlos

4. Voxxx

Voxxx ist eine ursprünglich französische Website, die inzwischen ihr Sprachangebot auf Englisch ausgeweitet hat. Die Besonderheit dieser Audio-Pornos: Sie entfachen mit erotischen Geschichten nicht nur deine Fantasie, sondern leiten dich auch bei der Selbstbefriedigung an. Du kannst angeben, ob du dich mit einem Sextoy oder ohne befriedigst und wie schnell, langsam, leicht oder hart du es am liebsten hast. Dazu bekommst du dann die perfekte Anleitung zur Masturbation.

Preis: Kostenlos

5. Dipsea

“Dipsea” ist eine App aus San Francisco, die über 300 Hörbücher anbietet. Die Pornos sind zwischen fünf und 15 Minuten lang und werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Sinnlich, leidenschaftlich oder kinky. Sie werden alle in amerikanischen Englisch gesprochen und bieten jede Menge Raum für die weiblich Fantasie. Außerdem bietet die App auch spezielle Hörbücher für das Vorspiel an. Diese sollte man sich einfach gemeinsam im Bett anhören und dann richtig loslegen, sobald man seine Fantasie entfacht hat.

Preis: 9 Euro im Monat