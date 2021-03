Auf Reddit diskutierten User derzeit über Szenen, die in Pornos verherrlicht werden, in der Realität aber alle andere als geil sind.

Und diese Pornolügen können tatsächlich euer Sexleben ruinieren. Denn diese 15 Szenen gibt es so nur im Film.

1. Wir sind in einer Minute scharf gemacht

Er kommt mit dem Finger an ihre Vulva und sie ist wie auf Knopfdruck in Fahrt. Sorry, aber das ist ziemlicher Quatsch. Wir sind zwar nicht von einem Quickie abgeneigt, wie eine Rakete starten tun wir dabei aber trotzdem nicht.

2. Der Stellungswechsel geht lässig von Loch zu Loch

Raus aus dem Arsch und rein in die Muschi. Ist doch alles kein Problem. Gefährliche Sexualkrankheiten sind doch so 90er. Von wegen! Dabei ist echt Vorsicht geboten und man sollte unbedingt ein Kondom verwenden, wenn man zwischen Anal- und Vaginal-Verkehr hin und herwechselt.

3. Titten quetschen finden wir geil

Warum zum Geier quetschen Männer die Brüste ihrer Partnerin als würden sie Zitronensaft machen? Titten sind nicht wie unser Arsch. Da sind Drüsen darunter und die können höllisch wehtun, wenn man sie quetscht. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee, das mit eurem Sack zu machen.

4. Es wird Nonstop gestöhnt

Da will man mal Pornos gucken und muss erst recht den Ton ausmachen, damit die Nachbarn vom Dauer-Gestöhne verschont bleiben. Gestöhnt wird nämlich bei der kleinsten Berührung und dann so übertrieben laut, als wäre ein Wrestling Contest in Gange. Ihr wollt angefeuert werden? Dann sucht euch einen Personal Trainer!

5. Mega große Schwänze tun gar nicht weh

Große Schwänze finden viele sehr geil. Aber in der Praxis können die ganz schnell unbequem werden. Einfach mal darauf loslegen ist da nicht drinnen. Vielmehr muss hier sanft und behutsam vorgegangen werden. Und das natürlich mit jeder Menge Schmiermittel.

6. Verrückte Sexpositionen sind überhaupt nicht anstrengend

Die Schwerkraft aber auch das Schmerzgefühl scheinen in Pornofilmen abhandengekommen zu sein. Verrückte Sexpositionen mögen vielleicht für einen Moment ganz lustig sein, nach einer Weile würde uns aber der Fuß einschlafen, wir würden zusammenbrechen, keine Luft mehr bekommen, oder uns würde die Holzbank zu sehr am Hinterkopf drücken.

7. Entjungfert zu werden macht mega Spaß

Entjungfert zu werden ist total aufregend und kann durchaus auch romantisch sein. Es macht einer Frau aber niemals Spaß. Erst nach ein paar mal wird’s lustig.

8. Haare ziehen ist sexy

Er packt sie im Doggy-Style und zieht an ihren Haaren, als müsse er ein Pferd zureiten. Zieht uns einmal so an den Haaren und das war’s!

9. Wer braucht schon Kondome?

In Pornofilmen scheint “Kondom” ein Fremdwort zu sein. Wer braucht die schon? Sie schützen uns ja nur vor einer möglichen Schwangerschaft und allen möglichen Geschlechtskrankheiten.

10. Und wer kennt Gleitmittel?

Sex ohne Gleitgel ist wie Zähneputzen ohne Zahnpasta. Es geht schon ohne, flutscht aber viel besser mit. Analsex im Trockenverfahren ist niemals eine gute Idee. Es würde nur höllisch wehtun und im echten Leben zu Verletzungen führen.

11. Handjobs sind wie Holz schleifen

Handjobs in Pornos werden in etwa so dargestellt, als würde der ganze Frust an seinem Penis abgelassen. Da wird ganz ohne Schmiermittel im Speedverfahren gerubbelt, als wäre ein Wettbewerb im Holzschleifen im Gange. Nicht cool.

12. Spermafontänen ins Gesicht? Immer her damit

Spermafontänen landen bei ihr im Gesicht, auf ihren Haaren, im Bett, auf dem Teppich. Das findet sie und der Wohnungseigentümer sicher ganz toll. Spermaspritzen ist in etwa so unnötig, wie mit einer Flasche Champagner herumzuspritzen: Wer macht das?

13. Sex mit dem Handwerker

Das Leben ist ein einziger Fick. Wenn wir den Handwerker zu uns bestellen, dann sicher mit sexuellen Hintergedanken. Wer kann schon einem Mann widerstehen, der stöhnend mörderisch stinkiges Zeug aus unserem Waschbeckenrohr zieht.

14. Dirty Talk ist sexy Talk

“Ich zeigs dir du dreckige Hure”, oder “na, du willst es auf die harte Tour”, sowas mögen vielleicht einige toll finden. Der Großteil der Frauen tut es aber nicht und findet solche Worte eher erniedrigend. Stop it!

15. Er hat einen Dauerständer

Schlaffe Penisse sind in Pornos eine absolute Rarität. Das gute Stück ist schon hart, wenn er seinen Penis nur aus der Unterhose zieht. Dann schafft er es natürlich, sie mindestens 30 Minuten lang durchzuficken, ohne dabei an Straffheit zu verlieren. Und zwischendurch hat er ihr natürlich dreimal ins Gesicht gespritzt. Kompletter Blödsinn! Laut Studien ist der Penis im Durchschnitt nur an die fünfeinhalb Minuten erigiert.