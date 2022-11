Seelische Heilung braucht Zeit – das wissen wohl die meisten von uns. Doch manche Sternzeichen tragen ihre Wunden schon viel zu lange mit sich herum. Damit ist jetzt Schluss.

Denn die kraftvolle Energie im November sorgt dafür, dass sie nun endlich den alten Ballast hinter sich lassen können.

Stier

Der Stier trägt die Eigenschaft mit sich herum, einfach nichts vergessen zu können. Daher erinnern ihn auch viel zu viele Dinge an den Schmerz, den er in der Vergangenheit aufgrund der Handlungen einer Person erleiden musste. Auch wenn er nicht ständig daran denkt, gibt es immer wieder Momente, in denen sich Flashbacks ankündigen und für richtig miese Stimmung sorgen. Doch im November könnte das alles bald in Vergessenheit geraten. Denn das Sternzeichen fühlt sich stark genug, endlich darüber hinwegzukommen und seine schlechten Gedanken zu verbannen. Jetzt heißt es: Durchatmen und die neu gewonnene, seelische Freiheit genießen.

Löwe

Der Löwe erholt sich noch immer von einem herben Schlag. Denn er wurde von einer Person hintergangen, die ihm sehr viel bedeutet hat. Ob er jemals wieder vertrauen kann? Glücklich sein kann? All diese Dinge gingen dem Sternzeichen durch den Kopf. Doch jetzt kann der Löwe endlich wieder durchatmen. Denn die besagte Person ist über ihren Schatten gesprungen und steht zu ihren Fehlern. Dazu gehört auch, um Vergebung zu bitten. Das war auch genau das, was der Löwe gebraucht hat, um wieder lächeln zu können. Vielleicht heilt die Zeit ja doch alle Wunden.

Jungfrau

Aufgrund einer schmerzvollen Erfahrung hat sich die Jungfrau in letzter Zeit etwas zurückgezogen. Doch sich daheim einzuschließen und immer wieder daran zu denken, macht die Sache auch nicht unbedingt besser. Durch einen kleinen Schubser aus dem Universum rafft sich das Sternzeichen im November aber auf und versucht, wieder die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Dabei bleibt die Jungfrau auch nicht alleine. Denn sie trifft auf eine Person, die plötzlich alles bunter und schöner zu machen scheint. Die alten Wunden, die das Tierkreiszeichen mit sich herumschleppt, verheilen dadurch auch im Eiltempo.