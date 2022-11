Na, heute schon was vor? Das eine oder andere Sternzeichen sollte sich vielleicht überlegen, das Wochenende mit Aktivitäten zu verbringen. Denn wie es scheint, meinen es die Sterne diesmal richtig gut und die Tierkreiszeichen kommen aus dem Lächeln nicht mehr hinaus.

Wer sich freuen darf, lest ihr hier.

Wassermann

Eigentlich hat sich der gestresste Wassermann fest vorgenommen, die nächsten zwei Tage ruhig anzugehen und nichts zu überstürzen. Doch es kann gut sein, dass sich dem Sternzeichen eine einmalige Gelegenheit bietet, die er wirklich nicht ausschlagen sollte. Denn auf ihn warten einige schöne und vor allem unvergessliche Momente, von denen er noch lange zehren wird. Und vielleicht ist es auch genau das, was der Wassermann jetzt braucht, um seine Kräfte wieder vollständig zu sammeln. Also, Augen und Ohren offen halten und los geht’s!

Krebs

In der kühlen Herbstzeit möchte der Krebs am liebsten nur zuhause sein und sich seinen Serien hingeben. Doch glücklicherweise leisten die Freunde des Sternzeichens hier einiges an Überredungsarbeit und schaffen es schließlich, das Sternzeichen zu motivieren, etwas zu unternehmen. Da das Universum an diesem Wochenende auf der Seite des Krebses steht, wird er das auch nicht bereuen. Denn die Chancen stehen gut, dass er auf eine Person trifft, die ihm ordentlich den Kopf verdreht. Ist das vielleicht sogar der Beginn einer neuen Romanze?

Steinbock

Steinbock-Geborene wissen, wie man Spaß hat! So steht es auch außer Frage, dass sie an diesem Wochenende durch diverse Clubs ziehen und ausgelassen feiern. Das hat sich das Sternzeichen nach einer überaus anstrengenden Woche auch verdient. Mit dem Rückenwind der Sterne, fällt es dem Steinbock auch besonders leicht, gute Laune zu verbreiten und für tolle Stimmung zu sorgen. Das macht nicht nur ihn glücklich, sondern fordert auch die Personen in seinem Umfeld dazu auf, ein dauerhaftes Grinsen auf ihren Lippen zu tragen. Wir sagen nur: Happy Weekend!