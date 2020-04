In Norwegen müssen die Schüler der Oberstufen keine Matura-Prüfung schreiben. Ihren Schulabschluss erhalten sie aber trotzdem. Die Endnoten ergeben sich aus den bisherigen schulischen Leistungen der Schüler.

Das hat die norwegische Regierung aufgrund der aktuellen Corona-Situation beschlossen.

Matura-Prüfung abgesagt

Um Schüler und Lehrer vor einer Covid-19-Infektion zu schützen, greift die norwegische Regierung zu drastischen Mitteln. Denn sämtliche schriftliche und mündliche Prüfungen, die zur Matura beitragen, sind abgesagt. Laut der norwegischen Bildungsministerin Guri Melby können die Lehrer ihrer Schüler in den Abschlussklassen trotzdem beurteilen. Die Noten ergeben sich aus den bisherigen schulischen Leistungen der Maturanten.

Fernunterricht bis zu den Sommerferien

Seit März sind die Schulen in Norwegen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Während Schüler der ersten vier Jahrgänge bereits ab kommenden Montag wieder zurück in die Schule dürfen, gibt es für die älteren Schüler bis zu den Sommerferien Fernunterricht.

Eine Ausnahme gibt es nur für die norwegischen Privatisten. Das sind Schüler, die sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können, ohne dafür eine Schule zu besuchen. Für sie finden die Prüfungen wie geplant statt.

Schulen in Österreich ab Mai wieder geöffnet

In Österreich soll der Schulbetrieb bereits Anfang Mai wieder starten. Den Anfang machen Matura-Klassen und Lehrabschlussklassen. Sie sollen bereits am 4. Mai wieder zurück in ihre Klassen, um sich auf die Prüfungen vorbereiten zu können. Am 15. Mai folgen dann die jüngeren Jahrgänge.