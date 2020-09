Gerade wird die neunte Staffel der RTL-Serie “Der Lehrer” in Köln gedreht. Doch jetzt verkündet Hendrik Duryn, der den exzentrischen Lehrer Stefan Vollmer in der Serie verkörpert, dass er die Show mit Ende dieser Staffel verlassen wird.

Laut RTL wird die Serie aber weiter laufen – auch ohne Stefan Vollmer (Hendrik Duryn).

Hendrik Duryn bald nicht mehr bei “Der Lehrer”

Der beliebteste Lehrer überhaupt wird bald nicht mehr in seinem Klassenzimmer für Ordnung sorgen. Denn Hendrik Duryn wird bald nicht mehr in der Serie “Der Lehrer” von RTL zu sehen sein. Bereits seit acht Staffeln verkörpert er den lässigen Stefan Vollmer. Den genauen Grund für seinen Abgang verrät der Schauspieler nicht. “Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen”, verrät Hendrik Duryn. “Die unfassbar treue und große Fangemeinde werde ich vermissen.” Die neunte Staffel der RTL-Serie wird derzeit in Köln gedreht und es wird auch seine letzte sein.

Serie wird auch ohne Stefan Vollmer weitergehen

Fans der Serie müssen sich aber nicht sorgen. Denn “Der Lehrer” wird auch ohne Hendrik Duryn weiter gehen. Wie genau das sein wird, verrät der Sender bisher noch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, denn die Show drehte sich fast ausschließlich um Stefan Vollmer und seine unkonventionellen Lehrmethoden.

Für alle Fans, die jetzt nostalgisch werden. Die Serie mit allen alten Folgen kannst du auf TVNow nachschauen.