View this post on Instagram

Meine Lieben, ich schreibe euch den Text mit 100000 Endorphinen in mir ❤️ ich darf endlich verkünden an welchen neuen Projekt ich hart gearbeitet habe und mir selber einen sehr großen Traum verwirklichen konnte. Die Corona Zeit hat bei mir grosse Interesse geweckt mich neu zu entdecken, neue Talente zu wecken , und Tataaaaaa ich habe für mich selber etwas entdeckt was ganz tief in mir geschlummert hat… Und JA es macht riesig Spaß❤️ ICH WERDE NÄCHSTE WOCHE FREITAG DAS 1. MAL AUF DER BÜHNE STEHEN UND MEINEN EIGENEN SONG PRÄSENTIEREN. Ist das nicht Wahnsinn? Ich kann es selber nicht glauben, aber ich denke spätestens auf der Bühne wird mir klar was da gerade passiert ❤️ ich freue mich sehr über eure Unterstützung und eure Treue die seit Tag 1 bei mir sind. DANKE auch an meine Familie, ohne euch hätte ich das auch nicht auf die Beine bekommen ❤️ ihr werdet es bald hören mit wieviel Emotionen und Spaß sich mein neuer Song anhört.. DANKE DANKE DANKE ❤️❤️❤️ . #musicistdiebestemedizin #positiv #träumewerdenwahr 🎤