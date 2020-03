Die Ärzte am Wiener AKH können ab jetzt wesentlich schneller Tests auf SARS-CoV-2 durchführen. Das Krankenhaus hat mittlerweile Tests für das Coronavirus, die nur mehr 90 Minuten dauern.

Bisher dauerte es mehr als vier Stunden an Laborzeit, bis das Ergebnis vorlag.

Schnellere Coronavirus-Tests

Florian Thalhammer von der Abteilung für Infektionen am AKH berichtete am 17. März in der ZiB2, dass man dank der schnelleren Tests nun wesentlich mehr Verdachtsfälle überprüfen könne. Dennoch bleibe es dabei, dass neben entsprechenden Symptomen auch ein Aufenthalt in einem Risikogebiet samt Risikokontakten gegeben sein muss, damit man überhaupt einen Test durchführt. Zu den Risikogebieten gehört mittlerweile übrigens auch Tirol.

Auch auf Kritik, dass es zu wenige Tests gebe, reagierte Thalhammer. Mittlerweile gebe es nämlich viele Anbieter und so auch genügend Tests, die zur Verfügung stünden, beruhigte er.

Diese Fälle werden getestet:

Verdachtsfälle, die man auf das Virus testet, sind Personen mit Symptomen und Beschwerden einer akuten Atemwegserkrankung, die in den letzten 14 Tagen entweder Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder in einem Risikogebiet waren. Wer den Verdacht hat, sich mit SARS-CoV-2 infiziert zu haben, sollte nicht selbst zum Arzt gehen, sondern die Hotline 1450 anrufen.

Ist das Ergebnis des Tests positiv, muss sich eine erkrankte Person in Isolation begeben. Zudem eruiert man die Kontaktpersonen des Patienten. Sie können situationsbedingt unter Quarantäne gesetzt werden.