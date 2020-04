Endlich mal wieder verliebt sein und Schmetterling im Bauch haben. Was gibt es schöneres? Auf eine neue Beziehung dürfen sich in diesem Jahr vor allem drei Sternzeichen ganz besonders freuen. Denn sie treffen im August sogar auf ihre große Liebe.

Das wird ein unvergesslicher Sommer 2020.

Wassermann

Im August wird es für den Wassermann so richtig romantisch. Eigentlich liebt dieses Sternzeichen zwar seine Freiheit und Unabhängigkeit, doch angesichts der aktuellen Situation wünscht auch er sich nichts sehnlicher als eine Beziehung und einen Menschen an seiner Seite, der ihn bedingungslos liebt. Und den wird er auch finden – und das sogar noch diesen Sommer. Wenn sich die Ausgangsbeschränkungen bis zum Sommer lockern, ist der Wassermann bereit für etwas Ernstes. Und das spüren auch andere. Im August wird er plötzlich jemanden kennenlernen, der ihn komplett durcheinander bringt – es ist die große Liebe.

Steinbock

Auch für den Steinbock ist der August 2020 voller Liebe. Das sonst so karriereorientierte Sternzeichen weiß nun endlich, dass es Zeit wird, sich wieder mehr auf sein Privatleben zu konzentrieren. Und dafür ist dieser Sommer perfekt. Anstatt stundenlang mit Arbeit zu verbringen, genießt der Steinbock wieder mehr. Das entspannt ihn und er locker unglaublich auf. Und genau das fällt auch anderen auf. Diese Unbeschwertheit ist für viele plötzlich ziemlich anziehend und so passiert es, dass der Steinbock noch im August seine große Liebe kennenlernen wird.

Widder

Der Widder fühlt sich diesen Sommer so gut wie schon lange nicht mehr. Er ist total entspannt und freut sich einfach, dass er wieder raus kann, um draußen die Sonne zu genießen. Und mit dieser positiven Ausstrahlung zieht er andere magisch in seinen Bann. Flirten liegt dem Widder gerade total im Blut und eigentlich hat er zurzeit auch keine konkreten Vorstellungen, was er von der Liebe eigentlich will. In einem Moment, in dem er gar nicht damit rechnet, trifft er dann aber plötzlich jemanden, der ihm total den Kopf verdreht. Im August 2020 verändert sich für den Widder plötzlich alles. Darauf kann er sich freuen!