Die Woche war US-Schauspielerin Selena Gomez bei SiriusXM Hits 1 als Gast-DJ dabei. Ihre Zuhörer:innen durften dabei ihren Musikgeschmack verfolgen und bekamen sogar ein Geständnis von ihr zu hören! Sie erzählte nämlich, dass sie sich durch Arianas Musik „so gestärkt“ fühlt.

Die 31-Jährige Schauspielerin scheint ein großer Fan von Ariana Grande zu sein.

Selena Gomez ist ein echtes Fan-Girl von Ariana Grande

Selena Gomez war in dieser Woche als Gast-DJ in der Radiosendung SiriusXM Hits 1. Ihre glücklichen Zuhörer:innen durften dabei exklusiv erleben, wie sich die erfolgreiche Schauspielerin in der Rolle des DJ’s gibt. Sie bekamen nicht nur einen Einblick in ihren Musikgeschmack, sondern auch ein Geständnis. Die 31-Jährige schwärmte in der Sendung davon, dass sie eine Reihe an Songs von Ariana Grande hat, die sie in gute Stimmung setzen. „Ich denke sie ist unglaublich, gesteht Selena, wie People berichtet. Außerdem fühle sich durch Arianas Musik „so gestärkt“.

Arianas „7 Rings“ Song, scheint die Schauspielerin sehr zu mögen, weshalb sie ihn unbedingt mit ihren Zuhörer:innen teilen wollte. „Hier ist ein weiterer Song, den ich liebe von Ariana Grande. Ich kann nichts tun, was Spaß macht ohne Ariana zu hören“, verrät sie in der Sendung, wie People zitiert. Selena ist ein großer Fan von ihrer Popstar-Kollegin und scheut sich nicht davor, ihren Support ihr gegenüber auszusprechen. „Ich fühle mich so ermächtigt und denke, sie ist unglaublich, und ich habe einfach so viel Spaß“, fügte die Rare-Beauty-Gründerin hinzu. Wer hätte sich gedacht, dass auch Celebritys Fan-Girl-Momente haben können? Selena zumindest, genießt es in vollsten Zügen und macht kein Geheimnis daraus, wie wir jetzt wissen.

Aus der Social Media-Pause wurde wohl nichts

Anfang der Woche kündigte Selena via Instagram-Story eine Pause von den sozialen Medien an. Sie wollte sich dabei ein wenig Auszeit aus der Social Media Welt gönnen und sich auf Dinge konzentrieren, die wichtiger sind. Aus der Pause wurde jedoch nichts: Nur einen Tag nach der Ankündigung kehrte sie wieder zurück. Es ist nicht die erste Social Media-Pause, welche die Schauspielerin versucht einzuhalten, großen Erfolg erzielt sie dabei nicht.

Mit ihrem „Comeback“, nach ihrer kurzer bringt sie ihre viele in den sozialen Medien zum schmunzeln. Auf der Plattform X geht es aktuell ab und viele nehmen die kurze Pause von Selena Gomez mit Humor: „Wenn Selena Gomez sagt, dass sie eine Social-Media-Pause machen wird, ist es so als würde ich sagen, ich werde meinen Job kündigen und am nächsten Tag wieder auftauchen“, wie etwa eine Userin schrieb. Eine andere Userin recherchierte intensiv nach und fand heraus, wie viele Pausen die Schauspielerin in der Vergangenheit bereits ankündigte: „In den letzten drei Monaten hat Selena Gomez 67 Social-Media-Pausen angekündigt und sie postet immer noch.“. Eine andere Nutzerin droppte auf X die Idee, ein Trinkspiel aus Selenas Pausen zu machen: „Trink jedes mal einen Shot, wenn Selena Gomez sagt, dass sie eine Social-Media-Pause einlegt“.