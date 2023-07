Wir kennen es doch alle: Wir sind gerade im Urlaub, wollen unser hundertstes Bild vom selben Motiv schießen – und plötzlich ist der Speicher voll. Damit euch das so schnell nicht mehr passiert, haben wir hier ein paar Tipps für euch, wie ihr mehr Speicherplatz schafft.

Und das, ohne dafür zu bezahlen.

Wie man sich mehr Speicherplatz am Handy verschafft

Es gibt viele Gründe, wieso man mehr Speicherplatz am Handy haben sollte, OHNE dafür auch nur einen Cent auszugeben. Man kann sich von zu vielen unnötigen Bildern sowie Daten trennen, die die Leistungsfähigkeit des Smartphones verlangsamen. Man kann dadurch auch Akku sparen, nachdem das Handy einfach nicht mehr so voll ist. Und man kann sich darauf verlassen, in wirklich wichtigen Momenten, die man unbedingt festhalten möchte, auch ausreichend Speicherplatz zu haben.

Etwa im Urlaub, wenn man Fotos schießen möchte. Oder wenn eine lange Reise bevorsteht und man sich ein bisschen Entertainment-Programm herunterladen will. Fest steht jedenfalls, dass man nie zu viel freien Speicher haben kann. Und deshalb haben wir hier ein paar Tipps für euch, wie das gelingen kann. Eines vorweg: Ohne löschen wird es leider kaum funktionieren …

1. Daten löschen

Wenn wir uns mal ehrlich sind, dann ist das Handy doch mit Sicherheit voll mit Fotos, Videos, Musik und anderen Daten, die man einfach nicht mehr benötigt. Unter „Einstellungen“ kann man auch ganz einfach herausfinden, was am meisten Speicherplatz frisst. Der nächste Schritt erfordert dann zwar ein wenig Zeit, doch wenn man sich erstmal durch den Daten-Urwald gekämpft und all die unnötigen Dinge gelöscht hat, gibt der Speicher garantiert wieder mehr her. Denn jeder von uns hat das eine oder andere Foto bzw. Video, das sich in zehnfacher Ausführung am Smartphone befindet, richtig?

2. Unnötige Apps löschen

Mit der Zeit sammeln sich auch Apps an, die man dann aber kaum mehr verwendet. Wenn sich zahlreiche Games oder Fotoedit-Programme am Startbildschirm befinden, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr niemals alle verwendet werdet. Entweder ihr löscht diese dann komplett, oder nur temporär, bis ihr sie wieder benötigt. Dann könnt ihr sie immer noch erneut downloaden.

3. Zwischenspeicher leeren

Auch innerhalb der Apps können sich unzählige Daten, wie etwa Standorte oder andere Interaktionen, sammeln. Diese sind zwar auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar, dennoch ist es wichtig, dass man diese ab und zu entleert. Dazu einfach in den Einstellungen der jeweiligen App-Speicher nachsehen und den sogenannten Cache, mit anderen Worten Zwischenspeicher, leeren.

4. Back-up in der Cloud

Es gibt bereits zahlreiche Anbieter, wie iCloud, Dropbox oder Google Drive, auf denen man seine Daten speichern und anschließend vom Handyspeicher löschen kann. Doch Achtung: Kostenlos ist hier nur eine begrenzte Anzahl an Gigabyte.

5. Musik streamen, nicht downloaden

Oft neigen wir dazu, sämtliche Dinge zu downloaden, obwohl wir das gar nicht benötigen. Etwa Musik im Streamingdienst Spotify. Sofern man nicht gerade im Flugzeug sitzt oder sich in einem Land befindet, welches nicht Roaming-frei ist, kann man Songs und Podcasts auch einfach streamen – über WLAN oder eine andere Verbindung zum Netz.

6. Zusätzliche Speicherkarte

Funktioniert zwar nicht beim iPhone, dafür aber fast bei allen anderen Smartphone-Anbietern: die gute alte Speicherkarte. Viele Handys haben auf der Seite einen Schlitz, in die man die SD-Karten stecken kann. Diese können bis zu 256 GB groß sein und bieten damit auch ausreichend Platz, um Urlaubsfotos en masse zu schießen. Nur nicht vergessen, die überflüssigen Fotos wieder zu löschen 😉

7. Geheimtipp für iPhones

Zum Schluss gibt’s noch einen Hack für alle iOS-Userinnen und User. Wer bei iTunes einen Film ausleiht – oder einfach nur so tut, als ob – kann seinen Handyspeicher minimieren. Denn dadurch, dass das Smartphone denkt, es braucht Platz für den Film, löscht es automatisch unnötige Daten aus Apps und Co. Bevor der Kauf abgeschlossen ist, kann man den Vorgang abbrechen, doch der Speicher ist immer noch frei – ha!

Habt ihr auch ständig einen voller Speicher?

