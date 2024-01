Obacht! Drei Sternzeichen sollten sich am letzten Wochenende im Jänner besser nicht zu viel vornehmen. Denn das Risiko, dass dabei etwas schiefgehen könnte, ist einfach zu groß.

Wer jetzt besonders vorsichtig sein sollte, verraten wir hier.

Stier

Manchmal ist zu Hause bleiben und Serien schauen einfach die bessere Option. Das sollte sich auch der Stier zu Herzen nehmen. Denn am Wochenende vom 27. Jänner lauern überall kleine Gefahren, die dem Sternzeichen zum Verhängnis werden können. Stolpern, ausrutschen, irgendwo dagegen knallen – all das könnte durchaus passieren, wenn der Stier jetzt nicht besonders vorsichtig ist. Aber keine Sorge, diese kleine Pechsträhne geht vorbei. Doch bis es so weit ist, kann sich das Tierkreiszeichen ja auf etwas anderes konzentrieren. Zum Beispiel ein gutes Buch, Reality-TV, Home Workouts … die Liste ist lang!

Jungfrau

Es passiert nicht selten, dass die Jungfrau volle Kanne ins Fettnäpfchen tritt. Da sie ihre kleinen Hoppalas aber meistens mit ihrer charmanten und durchaus lustigen Art wettmacht, war das bisher nie ein großes Problem. Doch an dem letzten Wochenende im Jänner sieht das anders aus. Es scheint, als hätte sich das Universum gegen die Jungfrau verschworen. Denn egal, wo sie auch hingeht, ihr droht in nahezu jedem Gespräch ein Fauxpas, der sich aktuell in einen großen Konflikt verwandeln könnte. Denn nicht immer trifft das Sternzeichen auf Personen, die diese leicht verpeilte Art mit Humor nehmen. Daher sollte sich die Jungfrau gut überleben, was sie wann zu wem sagt.

Waage

Die Waage ist nicht gerade jemand, der sonderlich leichtgläubig ist. Denn ein großer Vorteil des Sternzeichens ist jener, dass es zu jeder Zeit seine Optionen abwägt und genau überlegt, bevor es zu einer Handlung kommt. An diesem Wochenende scheint die Waage allerdings etwas neben der Spur zu sein. Denn ihr Blullshit-Radar ist irgendwie defekt. Umso größer die Gefahr, dass sich das Tierkreiszeichen einen Bären aufbinden lässt. Jetzt heißt es: vorsichtig und vor allem achtsam sein. Denn erkennt die Waage den Betrug nicht früh genug, dann kann das üble Konsequenzen haben.