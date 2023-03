Ein bisschen mehr Glück hier und da kann definitiv nicht schaden! Vor allem drei Sternzeichen bekommen Ende März etwas kosmische Unterstützung. Denn auf sie wartet eine echte Glückssträhne.

Ob euer Tierkreiszeichen dabei ist, lest ihr hier.

Wassermann

Der Wassermann bekommt Ende März noch einen heftige Schub vom Liebesplaneten Venus geliefert. Denn Single-Sternzeichen können sich auf eine heiße Zeit voller Dates freuen – eine Abfuhr kassieren sie in den letzten Tagen des Monats bestimmt nicht, dafür ist ihr Charme viel zu einnehmend. Vergebenen Wassermännern stehen einige harmonische Tage bevor, in denen sich die perfekte Gelegenheit bietet, den nächsten großen Schritt in der Beziehung zu wagen. Da das Tierkreiszeichen mit einer echten Glückssträhne gesegnet ist, sollte hier auch nichts schiefgehen.

Jungfrau

Während der Beginn des Monats noch eher mau für die Jungfrau war, nimmt der März gegen Ende immer mehr Fahrt auf. Das liegt zum einen am Powerplaneten Mars, der hier für etwas Support sorgt und zum anderen an der wirklich guten Arbeit und dem Durchhaltevermögen des Sternzeichens. Daher sollte die Jungfrau die Glückssträhne, die jetzt auf sie zukommt, wirklich genießen. Denn diese verspricht jede Menge Lob und gute Vibes im Job. Auch eine Gehaltsverhandlung könnte den Geldbeutel im März noch ordentlich klingeln lassen.

Waage

Waagen stehen Ende März ganz im Zeichen des Wohlstandsplaneten Jupiter. Dieser verspricht einen guten Umgang mit Finanzen. Heißt: Am Ende des Monats wartet noch ziemlich viel Geld auf das Sternzeichen. Zum einen, weil es bewusst darauf geachtet hat und zum anderen, weil es noch eine kleine Finanzspritze erhält, die es wirklich gut gebrauchen kann. Diese Art von Glückssträhne sollte die Waage wirklich schätzen, denn wer weiß, wann es das nächste Mal vorkommen wird.