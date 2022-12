Mit dem Jahresbeginn in Sichtweite stellt sich bei vielen auch der Wunsch nach Veränderung ein. Wer etwas in Angriff nehmen möchte, vertraut dabei oft auf ganz bestimmte Glückszahlen oder Glückstage, die speziell auf sein Sternzeichen zugeschnitten sind. Egal, ob beim Lottospielen oder beim Treffen wichtiger Entscheidungen.

Experten der US-Homepage Top10Casinos haben sich das Jahr 2023 mal genauer angesehen.

Widder

Glückszahlen: 9, 45, 54

Glückstag: Dienstag

Der Widder wird vom feurigen Planeten Mars regiert, der die Leidenschaft des Sternzeichens nicht zu kurz kommen lässt. Außerdem ist dieser der planetare Herrscher des Dienstags. Daher wäre dieser Wochentag auch bestens für Aktionen und Unternehmungen geeignet. Widder, die jemanden an einem Dienstag um etwas bitten, nach einem Date fragen oder ein Geldangebot stellen, könnten hier viel Glück haben. Der Planet ist zudem mit der Kriegerzahl Neun verbunden – eine Glückszahl für den Widder.

Stier

Glückszahlen: 5, 6, 33

Glückstag: Freitag

Für diejenigen, die im Zeichen des Stiers geboren wurden, ist die Venus ihr planetarisches Vorbild. Der Planet der Liebe und Heimat. Als Venustag gilt der Freitag – ein perfekter Tag für Romantik! Für Singles ist es auch genau der richtige Tag, um mit der Suche nach der Liebe zu beginnen. Vergebene sollten sich an Freitagen überlegen, mit ihrer besseren Hälfte zusammenzuziehen oder ihr einen Antrag zu machen. Dementsprechend ist auch die Zahl Sechs, der Harmonie und der Ehe, mit dem Liebesplaneten Venus verbunden und eine Glückszahl für den Stier.

Zwilling

Glückszahlen: 23, 41, 55

Glückstag: Mittwoch

Das Zeichen der Zwillinge wird vom Planeten Merkur geleitet, der für die gesamte Kommunikation zuständig ist. Als starker Tag für dieses Sternzeichen gilt der Mittwoch! Hier bietet sich oft die Gelegenheit, um eine mutige Botschaft zu senden oder eine neue Vereinbarung zu unterzeichnen. Darüber hinaus ist der Zwilling mit der Zahl Fünf verbunden, die Konversation und Freundlichkeit ausdrückt.

Krebs

Glückszahlen: 2, 11, 20

Glückstag: Montag

Das Zeichen des Krebses wird vom verträumten Mond gesteuert, der Emotionen und Verbindungen zu anderen beeinflusst. Als Tag des Mondes wird der Montag gesehen. Der beste Tag, um mit Emotionen umzugehen. Sei es in Form eines Gespräches oder während dem Verschriftlichen seiner Gefühle. Die Glückszahl für den Krebs lautet Zwei, da diese ebenfalls mit dem Mond verbunden ist.

Löwe

Glückszahlen: 1, 10, 28

Glückstag: Sonntag

Für diejenigen, die im Zeichen des Löwen geboren sind, gilt die Sonne als planetarischer Herrscher. Daher ist auch der Sonntag der Tag der Sonne – der die Seele, Macht und Autorität des Tierkreiszeichens regiert. Wer an jenem Tag eine bedeutende Beförderung in eine maßgebliche Position verschickt, strahlt so viel Persönlichkeit aus, dass die Chancen sehr gut dafür stehen, diese auch zu bekommen. Damit verbunden ist auch Zahl Eins, der Neuanfänge. Zufall? Der 1. Januar 2023 fällt genau auf einen Sonntag … ein perfekter Tag für einen Neuanfang!

Jungfrau

Glückszahlen: 9, 32, 50

Glückstag: Mittwoch

Jungfrauen werden, genauso wie Zwillinge, von Merkur regiert, dem Planeten der Kommunikation. Als Planet, der den Ausdruck zwischen Menschen bestimmt, ist auch für die Jungfrau der Mittwoch ein Glückstag. Wer hier einen Vertrag abschließt oder etwas aushandelt, liegt genau richtig. Die Zahl Fünf, die auch für persönliche Beziehungen steht, entspricht den Eigenschaften des Planeten Merkur.

Waage

Glückszahlen: 15, 42, 56

Glückstag: Freitag

Das Zeichen der Waage steht für Menschen, die elegant und liebevoll sind, genau wie ihr herrschender Planet Venus, ein Planet, der als romantisch gilt. Freitag ist der Glückstag der Waagen, der sich auch perfekt für Liebeserklärungen eignet. Die Zahl Sechs sollten sich Waagen gut merken. Denn sie symbolisiert ein luxuriöses und komfortables Leben und ist mit dem Planeten Venus verbunden.

Skorpion

Glückszahlen: 13, 27, 49

Glückstag: Dienstag

In der Astrologie wird der Skorpion vom Planeten Mars regiert und steht für Tod und Wiedergeburt – im übertragenen Sinne. Da der Mars mit Dienstag assoziiert wird, ist das auch ein guter Tag, um Dinge zu beenden und neue Anfänge zu machen. Auch die mutige Zahl Neun ist mit dem Mars verbunden, also eine Glückszahl für Skorpione.

Schütze

Glückszahlen: 3, 14, 59

Glückstag: Donnerstag

Dieses lebhafte Zeichen, repräsentiert durch den Bogenschützen, wird dem Planeten Jupiter zugeordnet. In Verbindung mit Wohlstand ist der Donnerstag der Glückstag für Schützen, die etwa besonders aktiv und unternehmungslustig sind. Perfekt, um das Flugticket oder eine dringend benötigte Reise zu buchen. Die Zahl des Überflusses und des Erfolgs, die Zahl Drei, gilt in Verbindung mit Wohlstand als Glückszahl für Schützen. Sicherlich keine schlechte Idee, diese Zahl beim Lottospielen anzukreuzen.

Steinbock

Glückszahlen: 8, 44, 53

Glückstag: Samstag

Der Steinbock steht im Zeichen von Saturn, dem Planeten des Karmas. Dieser ist für Regeln und Verantwortlichkeiten zuständig, der alles in strukturierte Bahnen bringt. Der Glückstag für das Tierkreiszeichen ist der Samstag. Ein guter Tag, um Grenzen zu setzen. Etwa den Kontakt mit der oder dem Ex ein für alle Mal zu beenden oder zu einer unvernünftigen Bitte Nein zu sagen. Die Glückszahl für Steinböcke ist die Acht – die Zahl der Unendlichkeit. Mit anderen Worten: Mit dieser Zahl als Kraftmotor ist wirklich so ziemlich alles möglich.

Wassermann

Glückszahlen: 4, 17, 31

Glückstag: Samstag

Der Wassermann kann sich an zwei herrschenden Planeten erfreuen. Zum einen steht er im Zeichen des Saturn, dem Planeten der Struktur und Disziplin. Und zum anderen wird der Wassermann von Uranus beeinflusst, der Planet des Wandels und der Revolution. Der daran gekoppelte Glückstag wäre der Samstag. Ein idealer Zeitraum, um neue Möglichkeiten zu visualisieren. Für Motivation sorgt hier außerdem die Glückszahl Vier. Die Zahl von Uranus, die für furchtlose Wahrheiten steht.

Fische

Glückszahlen: 7, 18, 25

Glückstag: Donnerstag

Auch Fische sind mit den Einflüssen von zwei vorherrschenden Planeten gesegnet. Damit schwimmen sie auch einfach im Glück. Neptun, der Planet der Illusion, beeinflusst das Sternzeichen auf der einen Seite, während der Jupiter die traditionelle Seite übernimmt. Besonders den Donnerstag sollten Fische gut im Auge behalten, denn hier hat das Tierkreiszeichen in allen Belangen großes Glück. Apropos: Die mit Neptun verbundene Zahl des Entdeckers, Sieben, gilt als Glückszahl dieses Zeichens.