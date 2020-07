Paris Hilton hat offenbar große Pläne. Denn wie das It-Girl nun auf Instagram ankündigte, will sie sich für das Amt des US-Präsidenten bewerben.

Einen offiziellen Wahlspruch hat die Blondine auch schon. Dieser lautet “Make America hot again”, wie sie in einem Instagram-Video erklärte.

Paris Hilton will US-Präsidentin werden

Donald Trump bekommt im Kampf um das Amt des US-Präsidenten anscheinend nun immer mehr prominente Konkurrenz. Denn nachdem bereits Kanye West mitgeteilt hatte, dass er für das Präsidentenamt kandidieren will, verkündete nun auch Paris Hilton ihre Kandidatur als US-Präsidentin. Laut ihren neuesten Instagram-Posts will die Blondine bei der diesjährigen Wahl als US-Präsidentin antreten. Dabei verriet das It-Girl auch bereits ihren Wahlspruch: “Make America Hot Again”. Unter dem Hashtag “ParisforPresident” teilte sie zudem nun mehrere Werbekampagnen für ihre Kandidatur auf Instagram, in denen sie ihre Qualitäten als US-Präsidentin zur Schau stellt. Ihre Fans sind begeistert von den Plänen der 39-Jährigen.

Fans zeigen sich begeistert

So finden sich unter den Werbevideos für das Präsidentenamt zahlreiche positive Kommentare von Hiltons Fans, die ihrem Idol ihre Unterstützung zusichern. So schreibt etwa ein User: “Du hast meine Stimme Baby”. Zudem hätten die anderen Kandidaten, die zur Wahl stehen, laut Paris Followern keine Chance gegen die Blondine. “Besser als Kanye” oder “Ich meine, ich glaube sie wäre besser als Trump”, sind nur ein paar der Kommentare, die sich unter den neuesten Instagram-Beiträgen der 39-Jährigen finden.

Ob die Kandidatur von Paris Hilton allerdings wirklich ernst gemeint ist oder es sich hierbei nur um eine witzige Aktion der Hotelerbin handelt, bleibt abzuwarten. Die Voraussetzungen für eine Kandidatur als US-Präsidentin hätte sie allerdings. Denn in den USA muss ein Wahlkandidat mindestens 35 Jahre alt sein und seinen Wohnsitz seit mindestens 14 Jahren in dem Land haben.