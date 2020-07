Das RTL-Format “Das Sommerhaus der Stars” hat nun endlich einen Starttermin für dieses Jahr. In den vergangenen Wochen hüllte sich der Sender bezüglich eines Ausstrahlungstermins stets in Schweigen.

Nachdem die Dreharbeiten zur Show mittlerweile allerdings abgeschlossen sind, teilte der Sender auf Anfrage des Medienmagazins DWDL nun mit, dass die neue Staffel bereits im September 2020 zu sehen sein wird.

“Das Sommerhaus der Stars”: Dreh in Deutschland

Bisher war ungewiss, wann die neue Staffel des RTL-Reality-Formats “Das Sommerhaus der Stars” im Fernsehen zu sehen sein wird. Denn die Dreharbeiten zur Show mussten aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals auf einem Bauernhof in Deutschland und unter strengen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Zudem sorgten einige Kandidatenpaare bereits vor der Ausstrahlung für Aufsehen. So teilte RTL bereits kurz nach Beginn der Dreharbeiten mit, dass die Teilnehmer Georgina Fleur und Kubilay Özdemir die Villa schon nach drei Tagen wieder verließen. Laut dem Sender seien sie nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit anderen Kandidaten freiwillig gegangen. Was genau vorgefallen ist, bleibt zurzeit noch ein Geheimnis. Doch wie RTL nun bekannt gab, müssen Fans der Sendung bis zur Ausstrahlung nicht mehr allzu lange warten.

Neue Staffel startet im September

Denn auf Anfrage des Medienmagazins DWDL teilte der Sender nun mit, dass die fünfte Staffel des Formats bereits im September ausgestrahlt werden soll. Echte Fans der Realityshow sind jetzt vermutlich ein wenig enttäuscht. Denn “Das Sommerhaus der Stars” wird üblicherweise, wie der Name schon vermuten lässt im Juli, also im Sommer, im TV gezeigt. Die Verschiebung des Starttermins auf September 2020 habe laut eines Insiders mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun. “Wir brauchen für Schnitt und Bearbeitung des Materials wegen des Homeoffice doppelt so lange. Die Cutter sitzen alle extern und somit ist es nicht so leicht, das zu koordinieren und zusammenzustellen”, erklärte die Quelle gegenüber der Bild-Zeitung. RTL begründete die Abweichung des normalen Ausstrahlungstermins dagegen nicht. Ebenso gab es vom Sender auch kein genaueres Datum für die Ausstrahlung im September.

Alle Folgen von “Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare” könnt ihr euch auf TVNOW ansehen.