Eigentlich dachten wir, Heidi Klum hätte mit ihrer Familienplanung abgeschlossen. Denn nach ständigen Schwangerschaftsgerüchten rund um sie und Ehemann Tom Kaulitz, stellte das Model in der Vergangenheit bereits klar, dass sie keine Kinder mehr will.

Doch das dürfte sich nun geändert haben. Denn im US-TV äußerte sie nun doch einen Babywunsch.

Heidi Klum: Will sie wieder Mama werden?

Bislang dachten Fans, Heidi Klum hätte mit ihrer Familienplanung bereits abgeschlossen. Denn wie sie in einer “Germany’s Next Topmodel”-Folge im Februar klarstellte, sei ihr “Backofen bereits zu”. Doch nun sprach die 47-Jährige bei “America’s Got Talent” ganz offen über ihren Babywunsch. “Ich wünsche mir auch nochmal so ein Kleines” war Heidis Reaktion auf eine Kandidatin, die mit ihrem kleinen Kind auf die Bühne kam. Als Jury-Kollegin Sofia Vergara nachfragte, ob sie damit eine Baby meinte, antworte das Model ganz klar mit “Ja”. Gibt es also bald doch noch Nachwuchs im Hause Klum-Kaulitz?

In der Vergangenheit machte sich das Model eigentlich immer wieder über Schwangerschaftsgerüchte lustig. Doch mit der Aussage in der Folge von “America’s Got Talent”, die am Dienstag im US-TV ausgestrahlt wurde, heizt sie die Gerüchte um ihre Familienplanung nun selbst erneut an.

Heidi Klum hat bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen. Mit dem Italiener Flavio Briatore bekam sie ihre heute 16-jährige Tochter Leni. Außerdem hat sie drei gemeinsame Kinder aus der Ehe mit Sänger Seal, Henry, Johan und Lou.