Die große Liebe zu finden ist für viele Menschen ein wichtiges Ziel im Leben. Nicht aber für drei Sternzeichen; denn sie bekommen allein bei dem Wort Beziehung schon Angstschweiß!

Sie leben lieber frei und ungebunden.

Wassermann

Die Wassermänner sind ehrlich und realistisch. Wenn sie jemanden mögen, ist ihnen deshalb klar: die Wahrscheinlichkeit, dass es böse endet, ist ziemlich groß. Und das Risiko eines gebrochenen Herzens wollen sie einfach nicht eingehen. Stattdessen begnügen sie sich mit lockeren und zwanglosen Flirts. Diese fordern nämlich vor allem ein Talent der Wassermänner: Smalltalk. Und das lieben sie! Das Tierkreiszeichen ist zufrieden mit den oberflächlichen Situationships – zumindest so lange, bis sie die eine Person finden, die alle Zweifel verschwinden lässt!

Zwillinge

Die Zwillinge lieben Aufmerksamkeit über alles. Im Mittelpunkt zu stehen gibt ihnen ein Gefühl von Legitimation und Status. Eben deshalb versuchen sie auch unentwegt, das Rampenlicht für sich zu gewinnen. Und das gilt auch in Sachen Liebe. Denn langjährige Beziehungen werden in ihren Augen schnell langweilig und trostlos. Die Zwillinge wollen stattdessen Aufregung, Drama,… und jede Menge Gesprächsstoff für die Barabende mit den BFFS. Mit Fremden zu Flirten, auf zahlreiche Online-Dates zu gehen oder ganz spontan einem alten Crush schreiben ist deshalb für sie deutlich spannender, als eine ernsthafte Beziehung zu starten.

Stier

Stiere denken immer logisch und wägen all ihre Optionen ab. Eine Eigenschaft, die gerade in puncto Liebe jegliche Romantik verdirbt. Denn durch ihre nie enden wollenden Vergleiche mit anderen Menschen können sie sich nicht auf eine Person festlegen und überlegen insgeheim immer wieder, ob es nicht auch noch bessere Optionen für sie gibt. Sie können sich nicht komplett fallenlassen und sehen jeden noch so kleinen Makel bei dem Gegenüber als absoluten Dealbreaker. Eine feste Beziehung kommt für die Stiere deshalb nur in absoluten Ausnahmen in Frage – und zwar dann, wenn sie genau wissen: DAS ist der Jackpot!