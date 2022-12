Besonders drei Sternzeichen sollten den 13. Dezember im Auge behalten. Denn an diesem Tag passieren so einige Dinge, die etwas ungewöhnlich sind. Und die reichen von romantischen Erlebnissen bis hin zu Momenten, die einen zum Nachdenken bringen.

Wer sich auf einen magischen Tag gefasst machen sollte, lest ihr hier.

Fische

Die Zahl 13 spielt im Leben der Fische generell eine wichtige Rolle. Während einige Angst davor haben und Unheil darin sehen, bedeutet das für das Sternzeichen genau das Gegenteil. Kein Wunder also, dass dieser Tag im Dezember, befeuert durch die Magie der Weihnacht, umso spannender für die Fische ist. Und das Beste: es muss nicht mal ein Freitag sein! Vielmehr spürt das Tierkreiszeichen an diesem Datum eine innige Verbindung zu jemandem, der ihm schon lange wichtig ist. Dieser magische Funke war auch alles, was notwendig war, um den nächsten Schritt zu wagen. Nur Mut!

Widder

Der Widder ist im Dezember wie ausgewechselt. Plötzlich wirkt alles zauberhaft und funkelnd. Das Sternzeichen weiß, dass diese magische Zeit, in der schon mal das eine oder andere Wunder passieren kann, viele besondere Momente bereithält. Getrieben von der Melancholie, die in der Adventszeit zu spüren ist, lässt sich das Sternzeichen außerdem von den rührseligen Geschichten mitreißen, die es um sich herum aufschnappt. Doch am 13. könnte das Weltbild des Widders nochmal einen dringend notwendigen neuen Anstrich bekommen. Das hat das Tierkreiszeichen einer besonderen Begegnung zu verdanken.

Löwe

Besonders vor Weihnachten fühlt sich der Löwe meistens ultra gestresst. Das liegt vor allem daran, dass er versucht, es allen recht zu machen und jedem einen Wunsch zu erfüllen. Auch wenn er sich freut, wenn sich andere freuen, kann das ganz schön an den Nerven zerren und zu mehr Frust als Glückseligkeit führen. Dabei könnte es bald ganz anders kommen: Denn das Sternzeichen erlebt eine bedeutungsvolle Erkenntnis, die es ihm leichter macht, die verbleibende Zeit bis Heiligabend zu genießen und es ruhiger anzugehen. Und guess what: Der magische 13. Dezember wird dafür sorgen, dass es schon sehr bald so weit ist!