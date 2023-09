Der Herbst ist eine magische Jahreszeit, in der die Blätter bunt werden, die Temperaturen fallen und wir uns auf gemütliche Abende mit einer Tasse heißem Kakao freuen. Doch für einige Sternzeichen birgt die Jahreszeit eine Gefahr, die sie besser im Blick behalten sollten. Sie könnten womöglich in den nächsten Wochen einen großen Fehler begehen.

Welche Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Widder

Widder sind bekannt für ihre Abenteuerlust und ihren Drang, die Dinge in die Hand zu nehmen. Im Herbst könnten sie jedoch dazu neigen, etwas zu impulsiv zu handeln. Die Sterne könnten sie dazu verleiten, übermütige Entscheidungen zu treffen – die sie später vielleicht sogar bereuen könnten. Ein kleiner Rat für die Widder: Denkt lieber zweimal nach, bevor ihr euch unüberlegt in wilde Pläne stürzt! So bleibt euch womöglich auch ein folgenschwerer Fehler erspart.

Stier

Stiere lieben Komfort und Luxus, das ist bekannt. Im Herbst neigen sie dazu, in ihren gemütlichen Gewohnheiten zu versinken. Heißt: Sobald die Temperaturen sinken, verkriechen sie sich. Doch womöglich könnte sie es bereuen, wenn sie nicht aus ihrer Komfortzone herauskommen. Auch zu exzessives Online-Shopping könnte womöglich zum Problem werden. Die Stiere sollten die Schönheit des Herbstes in vollen Zügen genießen. Also denkt daran, dass Abenteuer manchmal die besten Erinnerungen schaffen!

Waage

Waagen sind bekannt für ihre Unentschlossenheit, und der Herbst ist keine Ausnahme. In den kommenden Wochen könnten sie sich in endlosen Abwägungen verlieren. Sie fangen mehrere Projekte an, bringen aber keines zu Ende. Dies könnte außerdem auch dazu führen, dass sie wertvolle Herbstmomente verpassen. Waagen, setzt euch hier unbedingt klare Ziele.