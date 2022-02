Getty Images Keanu Reeves: Man will es sich gar nicht vorstellen und doch ereilte dieses Schicksal den Schauspieler. Seine Tochter Ava Archer Syme-Reeves aus der Beziehung mit Jennifer Syme kam bereits tot zur Welt. Als wäre das nicht schon tragisch genug, kam seine Freundin nur wenige Monate später bei einem Autounfall ums Leben. Ein Schicksalsschlag von dem sich Keanu Reeves wohl nie ganz erholen wird.

Getty Images

Mike Tyson: Der ehemalige Schwergewichtsboxer musste 2009 ebenfalls einen Todesfall verkraften. Denn seine erst 4-jährige Tochter Exodus verhedderte sich beim Spielen mit den Kopf in einem Kabel eines Laufbandes und strangulierte sich dabei selbst. Man will sich gar nicht vorstellen, was Mike Tyson seitdem durchmachen muss...