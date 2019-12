Wer liebt sie nicht, die besinnliche Vorweihnachtszeit. Der feine Geruch von frisch gebackenen Keksen, die winterliche Kälte, die unsere Wangen erröten lässt und die kleinen Aufmerksamkeiten, die man seinen Liebsten schenkt. Und weil ihr unsere Liebsten seid, warten im Advent jeden Tag coole Überraschungen auf euch.

Wir möchten euch missen ein großes Danke aussprechen und haben uns deshalb dieses Jahr wieder etwas Besonderes für euch überlegt. Jeden Tag öffnet sich auf unserem Instagram Channel @missmagazin ein Türchen des missADVENTKALENDERS für euch und die Geschenke darin können sich wirklich sehen lassen. Wir gewähren euch eine Sneak Peek und stellen euch einige der großartigen Gewinne vor. An welchem Tag sie jedoch verlost werden, verraten wir euch nicht 🙂

Von uns aus kann Weihnachten dieses Jahr ins Wasser fallen. Dann haben wir nämlich einen Grund, mit den stylischen Regenschirmen von Doppler durch den Regen zu tanzen. Weil die Schirme von Doppler das perfekte Geschenk für jede Fashionista sind, haben wir sie natürlich in unseren Adventskalender gepackt. Damit auch du für alle Wetter gewappnet bist!

Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt oder bist du eher ‚team last minute‘? Alle die im letzteren Team mitspielen bitte einmal aufatmen! Damit ihr kurz vor Weihnachten nicht ins Schwitzen geratet weil ihr panisch feststellt, ihr habt noch kein einziges Geschenk besorgt, Kastner & Öhler kümmern sich drum und greifen euch mit ihrer tollen Auswahl an Geschenken unter die Arme.

Instaworthy dinieren? Das geht in der Brasserie & Bar #THEBANKVIENNA im Park Hyatt. Mit etwas Glück gewinnst du sogar ein fancy Dinner. Wir verlosen ein Marlies Travel Moments Menü bestehend aus vier Gängen inklusive Drinks, für dich und deine Begleitung. Einfach unseren Adventskalender verfolgen.

Aufgepasst! Am 25.01.2020 findet in Wien die GLOW Convention powerd by dm statt. Lass dich stylen, probiere die neusten Produkte aus, treffe deine Stars beim Meet & Greet und erhalte exklusive Goodies! Wir haben 2×2 Tickets plus Goodie Bags mit Beautyprodukten von bebe und Neutrogena, für die ausverkaufte GLOW Convention in unserem Adventskalender versteckt. Da bleibt uns nur noch eins zu sagen – rise and shine.

Für viele von uns ist die kalte Jahreszeit bei sensibler Haut manchmal eine Herausforderung. Speziell bei der Rasur sollten wir daher auf unsere Bedürfnisse achten und unsere empfindliche Haut pflegen. Deshalb verstecken wir den neuen, extrasanften Damenrasierer BIC® Miss Soleil® Sensitive hinter einem unserer Türchen. Lasst euch schon mal ein gemütliches Schaumbad ein, liebe missen.

Wir starten strahlend in das Jahr 2020! Denn mit der Pflegeserie DERMOPURE von Eucerin bekämpfen wir nicht nur lästige Pickel sondern auch Unreinheiten. Das Beste daran? Die Pflegeserie ist auch für fettige und glänzende Haut ein absoluter Tipp! Hinter einem unserer Türchen versteckt sich euer Pflegeset DERMOPURE von Eucerin. Augen offen halten!

Entspannung gefällig? Das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach machts möglich! Der missADVENTKALENDER hält eine Auszeit der Superklasse für euch bereit. Ruhe, abschalten und genießen. Auch kulinarische Köstlichkeiten befinden sich mit dabei! Das wäre dein perfektes Weihnachtsgeschenk? Dann aufmerksam unsere Türchen verfolgen.

Zum perfekten Weihnachts-Outfit darf auch der richtige Duft nicht fehlen. Deshalb verlosen wir 5 x den neuen Duft von Lancôme: Idôle ist für die Wagemutigen, die neue Generation von Eroberinnen: starke, selbstbestimmte Frauen, die ihr zukünftiges Selbst als Idole sehen. Eine harmonische Komposition aus Rosen-, Jasmin- und frischen Chypre-Akkorden, um jeden (Weihnachts-) Traum wahr werden zu lassen.

Mit BIPA ist euer glänzender Auftritt zu Weihnachten garantiert. Es erwartet euch ein ganz besonderes und umfangreiches Weihnachtspaket mit tollen LOOK BY BIPA Produkten, welche euer Beautyherz höher schlagen lassen. Freut euch auf funkelnde Nagellacke, Eyeshadows für einen schimmernden Augenaufschlag und kleine aber feine Helferlein für einen rosigen Teint. Strahlt mit dem edlen Festtagsschmuck um die Wette.

Rien ne va plus – nichts geht mehr. Bei uns aber schon! Denn dank Casinos Austria habt ihr jetzt die Chance auf einen Abend der Extraklasse. Mit Dinner & Casino von Casinos Austria genießt ihr ein exklusives 4 Gänge Menü, ergattert Begrüßungsjetons im Wert von EUR 20,- sowie Glücksjetons und ein Willkommensgetränk. Also – rein in den edlen Abendzwirn!

Psst: es wartet noch ein weiteres Casino-Erlebnis hinter einem unserer Türchen. Wer die Nacht zum Tag macht braucht danach entspannten Schlaf, deshalb gibt es von Casinos Austria auch ein Dinner & Casino NIGHT Package zu gewinnen. Freut euch neben dem 4-gängigen Dinner und der Begrüßungsjetons auf eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Buffetfrühstück.

Kaffeeliebhaber aufgepasst! Nespresso weiß, wie wichtig heißer Kaffee auch in der kalten Jahreszeit ist und hat für euch mit dem Nomad Travel Mug den perfekten Buddy to go in den Adventkalender gelegt. Obendrauf gibt’s für euch eine exklusive Auswahl der Nespresso Limited Edition Kaffeesorten, von nordischen Traditionen inspiriert und in festlichem Design verpackt.

In der kalten Jahreszeit wird gerne für die Liebsten gebastelt. Sei es ein origineller Adventkalender, liebevolle Weihnachtskarten oder individuelle Tisch- und Baumdekoration. PAGRO DISKONT liefert euch nicht nur spannende Bastelideen zum Selbermachen sondern auch legt euch zudem auch wertvolle Geschenkgutscheine für die Materialien ins Türchen. Auf den Kleber, fertig, los!

Noch auf der Suche nach dem perfekten Festtagslook? Mit dem Remington Curl & Straight Confidence Haartrockner D5706 und seinen drei verschiedenen Stylingaufsätzen sind euren Haarkreationen keine Grenzen gesetzt. Ob glamouröse Wellen oder edgy Sleek-Look – mit diesem Wunderwerk schafft ihr stets einen professionellen Look wie frisch vom Friseur.

Kuscheln am Sofa, Kekse essen und Weihnachtsfilme schauen? OH JA! Auch dafür brauchen wir natürlich das passende Outfit. Unsere Empfehlung: Der JOY SLEEP PYJAMA von Skiny mit rotem Allover-Herz-Print. Jung, hip und wunderbar bequem ist er perfekt für jeden Weihnachtsfilme-Marathon! Schnapp dir in unserem Gewinnspiel einen von 3 Pyjamas (2 x Größe S und 1 x Größe M)!

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne duftenden Tee und außergewöhnliche Gewürze? SONNENTOR hat für euch ein spezielles Weihnachtspackage mit dem Besten aus beidem zusammengestellt und überrascht euch mit ganz besonderen Geschmäckern. So viel sei verraten: die beliebten Naschereien Lebkuchen und Zimt landen nicht nur auf den Tellern, sondern nun auch in euren Teetassen.

Wenn’s draußen ungemütlich wird, hält man sich doch gerne an Orten auf, an denen es wohlig und warm ist. Unser erste Gedanke ist: ab ins Kino! Aber nicht zu irgendeinem Film, Universal Pictures schickt euch zum bahnbrechenden Kinoevent “CATS“, das dem weltweiten Musicalerfolg um nichts nachsteht. Freut euch auf ein unvergleichbares Filmerlebnis. Den Soundtrack zum Film gibt’s zusätzlich noch obendrauf. We like!

Wo sind die Musicalfans? Natürlich haben wir auch für euch etwas ganz besonderes hinter einem Türchen versteckt. Und zwar die wohl bewegendste Liebesgeschichte unserer Zeit – Miss Saigon. Kommt mit auf eine romantische Reise nach Vietnam und verfolgt gespannt die schicksalshafte Begegnung zwischen Kim und Chris. Euch erwarten ergreifende Musik, imposante Inszenierungen und atemberaubende Choreografien.

Ohhhh Sugar, na na na na na na… 🎶 Seid ihr auch solche Backmeisterinnen wie wir? Wenn ja, dann werdet auch ihr in unserem Adventskalender nicht zu kurz kommen: Im Backbuch Mohn & Topfen von Wiener Zucker und Barbara Katzenberger findet ihr super leckere Rezepte, die ihr nicht verpassen dürft! (Eignet sich vor allem für Topfen- und Mohnliebhaber, sowie all jene, die im Backrohr gerne beides kombinieren!

Ice, ice, baby! Sei dabei, wenn die besten Skater der Welt, einmalige Bungee-Artisten, modernste Bühnentechnik und fantasievolle Kostümdesigns zu großdimensionalem Ice-Entertainment der Extraklasse verschmelzen: In unserem Adventkalender verstecken sich Tickets für die Österreich-Premiere von Holiday on Ice SHOWTIME inkl. Meet & Greet mit den Stars der Show in der Wiener Stadthalle!

Natürlich muss an Heilig Abend auch unser Styling passen, das Make-Up perfekt sitzen und vor allem die Augenbrauen on fleek sein! Deshalb ist in unserem Adventkalender ein andmetics Augenbrauen Set von KLIPP Frisör enthalten. Dieses besteht aus Kaltwachs Augenbrauen Streifen, ein Brow Powder, eine Brow Mascara und eine Brow Brush, welche dir perfekte Augenbrauen zaubern.