„Warum bin ich so müde?“ – eine Frage, die nicht nur wir, sondern auch unzählige andere Österreicher:innen sich offenbar regelmäßig stellen, wie jetzt die Ergebnisse des Google #YearInSearch zeigen. In einer Zusammenfassung präsentiert die beliebte Suchmaschine jedes Jahr die Top 10 der Suchanfragen und Themen, die Österreich und die Welt in den vergangenen Monaten beschäftigt haben.

Unser persönliches Highlight: Das Best-of der W-Fragen, die Google-User dieses Jahr so gestellt haben. Hier ein Überblick der Google-Suchanfragen 2022 in Österreich:

Google #YearInSearch: Best-of W-Fragen

Unter allen W-Fragen (Wo, Was, Wer, Wie, Warum) haben fünf davon den Weg in die Best-of-Liste des Google #YearInSearch Rankings gefunden. Allen voran die morgens gern gestellte Frage: „Warum bin ich so müde?“. Und warum auch immer, beschäftigte viele in diesem Jahr offenbar, wo der Schiefe Turm von Pisa steht und warum sie denn kein Corona bekommen. Auch ins Ranking schaffte es „Warum leckt mein Hund mich ständig ab?“ sowie die Frage „Warum wurden Fake Lashes erfunden?“ – die Background-Story zu dieser Frage hätten wir wirklich gern gehört! 😀

Best-of W-Fragen

Warum bin ich so müde? Wo steht der Schiefe Turm von Pisa? Warum bekomme ich kein Corona? Warum leckt mein Hund mich ständig ab? Warum wurden Fake Lashes erfunden?

Google Austria Jahresrückblick 2022

Neben witzigen und teilweise verwirrenden Suchanfragen waren etwa auch die Sonnenfinsternis oder die Trennung der YouTuber Bibi und Julian besonders interessant. Und natürlich auch ernste Themen, wie etwa der Ukraine-Krieg, die Corona-Impfung, die WM in Katar, die steigenden Strompreise oder die Nachrichten über den Tod der Queen und Didi Mateschitz beschäftigten die User.

Das Google-Ranking der populärsten Suchbegriffe des Landes zeigt, was uns 2022 besonders bewegt hat. Alle Kategorien beinhalten die “most trending searches” Österreichs, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind:

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich

Ukraine Corona-Impfung in meiner Nähe WM Olympia Dominic Thiem Bundespräsidentenwahl Affenpocken Vladimir Putin Russland Klimawandel

Die Top 10 Suchbegriffe zum Ukraine-Krieg

Ukraine Vladimir Putin Russland NATO Rubel Kurs Kiew Tschernobyl Belarus SWIFT Mariupol

Die 10 Österreicher:innen des Jahres

Dominic Thiem Anna Gasser Valerie Huber Franz Klammer Gerald Grosz Tassilo Wallentin Johannes Rauch Melissa Naschenweng Tara Tabitha Dominic Wlazny

Abschiede

Didi Mateschitz Queen Elizabeth II Willi Resetarits Anne Heche Aaron Carter Olivia Newton John Bob Saget Taylor Hawkins Ivana Trump Heidi Horten

Die Top 10 Suchbegriffe zu Klima, Umwelt & Energie

Klimawandel Klimabonus Spritpreisrechner Wien Energie EVN Ölpreis Pellets Preis ÖMAG Energiekostenausgleich Strompreisbremse

Die 10 Wie …? Fragen des Jahres

Wie lange gilt ein PCR-Test? Wie alt ist Putin? Wie lange gilt genesen? Wie tief ist der Ozean? Wie lange gilt der grüne Pass? Wie ist Willi Resetarits gestorben? Wie weit ist die Ukraine von Österreich entfernt? Wie alt ist Nena? Wie lange leben Zwerge? Wie viele Einwohner hat Russland?

Die Top 10 Nachrichten-Themen Österreich

Was die Nachrichten in Österreich angeht, so verzeichnete die Bundespräsidentenwahl den stärksten Anstieg in den Suchanfragen. Neben der Kalten Progression und Ragweed, schaffte es auch der Begriff “Volksbegehren” in die Top-10-Liste.

Bundespräsidentenwahl Kalte Progression Ragweed Volksbegehren Sonnenfinsternis Ferrero Rückruf Landtagswahl Tirol Reparaturbonus Gemeinderatswahlen Tirol Pensionserhöhung 2023

Die Top 10 Personen des Jahres International

Die Top 10 der internationalen Personen des Jahres ist heuer eine bunte Mischung aus Politiker:innen, Sportler:innen und weiteren Prominenten. An der Spitze steht Vladimir Putin, der aufgrund des Ukraine-Krieges in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Ebenfalls in die Liste schafften es Johnny Depp und Amber Heard, deren Gerichtsprozess für viel Diskussion sorgte. Auch die Skandal-Ohrfeige bei der letzten Oskar-Nacht ist indirekt mit der Suche nach Will Smith und Chris Rock vertreten.

Personen des Jahres International

Vladimir Putin Novak Djokovic Johnny Depp Amber Heard Will Smith Rafael Nadal Sanna Marin Chris Rock Boris Becker Chris Hemsworth

Die Top 10 Suchbegriffe zu News & Schlagzeilen International

In dieser Kategorie liegt der Staat Katar aufgrund der Fußball-WM und den politischen Diskussionen ganz klar vorne, gefolgt von Tonga und den vermehrten Naturkatastrophen. Der kleine Inselstaat Taiwan kommt angesichts der Spannungen mit China auf Platz drei. Ebenfalls schafften es die Sprachstörung Aphasie, an der Bruce Willis leidet, und die Trennung von Creator-Ehepaar Bibi und Julian in die internationalen Schlagzeilen.



News & Schlagzeilen International

Katar Tonga Taiwan Aphasie Kasachstan Midterm Elections Bibi und Julian Whatsapp Störung Ramsay Hunt Syndrom Nosferatu Spinne

Die Top 10 der Sport-Events

2022 zeigt sich als ein sportliches Jahr, welches von mehreren Großereignissen geprägt war. Die WM weckte neben den Olympischen Winterspielen das meiste Suchinteresse. Auch die UEFA Nations League sorgte in Österreich für Nervenkitzel. Wie auch schon vergangenes Jahr, zeigt sich, dass österreichische User:innen nicht nur Fußball-, sondern auch große Tennis-Fans sind. Insgesamt schaffen es gleich fünf Tennisturniere in die Reihen: Australian Open, Wimbledon und US Open, gefolgt von Kitzbühel und den French Open.



Sport-Events

WM Olympia Australian Open Nations League Wimbledon US Open Frauen EM Kitzbühel Tennis Super Bowl French Open

Die Top 10 “Was-Fragen” des Jahres

Bei den Was-Fragen steht Corona weiterhin an erster Stelle. Die User fragten sich, was sie machen können, sobald sie Covid-19 positiv sind. Zusätzlich dominierte der Ukraine-Krieg die Fragestellungen: gesucht wurde nach der NATO, Sanktionen, Oligarch und Putin. Viele User beschäftigte ebenfalls der Klimabonus, vor allem wenn sie ihn nicht erhalten haben. Dieser schafft es aufgrund des österreichweiten Interesses auf Platz drei.



Was …?

Corona positiv – was tun? Was ist die NATO? Was tun – Klimabonus nicht erhalten? Was ist ein Oligarch? Was sind Sanktionen? Was will Putin? Was sind Affenpocken? Was ist neu an iOS16? Was kostet 1 kWh Strom? Was passiert am 24. September 2022?