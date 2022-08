Nicht alle Sternzeichen geben die perfekte Bff ab. Doch ein paar von ihnen gehen mit dir bedingungslos durch dick und dünn. Welche Sternzeichen die besten Freundinnen abgeben, das verrät dir das Horoskop.

Diese Tierkreiszeichen sind in Sachen Freundschaft einfach ein richtiger Glücksgriff.

Stier

Für den Stier sind gute Freundinnen einfach alles – auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ihre von Natur aus angeborene Ausdauer sorgt dafür, dass er in Sachen Freundschaft auch in schwierigen Zeiten immer für gute Freund:innen da ist. Auf den Stier ist immer Verlass. Aber er hält sich auch nicht zurück, wenn er mal ehrlich sein muss. Außerdem ist Vertrauen für das Sternzeichen der Grundstein einer guten Freundschaft. Wird dieses Vertrauen missbraucht, kann es passieren, dass der Stier das nicht verzeihen kann.

Krebs

Dringt man beim Krebs durch die harte Schale, hat man ewig einen festen Platz in seinem Herzen. Nicht jeder schafft es, zu seinem weichen Kern zu kommen. Aber wenn man erstmal dort ist, lässt er einen nicht mehr los. Zudem ist der Krebs sehr sensibel und empathisch und gibt mit seinem Verständnis die beste Bff ab. Deshalb kann er immer mit dem besten Ratschlag herhalten. Hast du eine Bff, die Krebs ist? Dann hast du wahrlich eine Freundin fürs Leben gefunden.

Skorpion

Für tiefsinnige Gespräche ist der Skorpion immer zu haben. Doch die führt der Skorpion NUR mit wirklich guten Freundinnen. Doch der Skorpion ist nicht für seine Sensibilität bekannt und nimmt sich nicht zurück, wenn eine Freundin auch mal die unbequeme Wahrheit hören muss. Aber auch das gehört zu einer Freundschaft dazu. Hat eine Freundin mal einen Fehler begangen, dann ist der Skorpion nicht nachtragend. Er kann schnell verzeihen, wenn er merkt, dass es jemand wirklich bereut. Beim Skorpion kann man sich sicher sein, dass er als beste Freundin immer an deiner Seite ist.