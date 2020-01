In Manhattan hat gestern, am 6. Jänner, der Prozess gegen Harvey Weinstein begonnen. In mehr als 80 Fällen ist der 67-Jährige der sexuellen Belästigung angeklagt worden.

Unter anderem handelt es sich dabei um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung.

Missbrauchsprozess: Dauer bis zu sechs Wochen

Vor dem Gerichtsgebäude sammelten sich viele Aktivisten, die mit Plakaten gegen den angeklagten Harvey Weinstein protestierten. Sie fordern Gerechtigkeit für die Frauen, die Opfer des ehemaligen Filmproduzenten wurden. Und das bereits am ersten Tag des Prozesses. Der Missbrauchsprozess gegen Weinstein soll bis zu sechs Wochen dauern. Am ersten Tag handelte es sich lediglich um formelle Angelegenheiten. Die Auswahl der Menschen, die als Geschworene dienen werden, beginnt heute und dauert zirka zwei Wochen.

Generell ist bekannt, dass Harvey Weinstein von mehr als 80 Frauen der sexuellen Nötigung beschuldigt wird. Unter anderem von bekannten Schauspielerinnen, wie Angelina Jolie und Gwenyneth Paltrow. In dem Prozess, der gestern startete, geht es jedoch nur um zwei Fälle.

Verurteilung: Lebenslange Haft

Sollte der 67-Jährige schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft. Zurzeit ist der ehemalige Filmproduzent aufgrund von Kaution auf freiem Fuß. Und trotz den vielen Beschuldigungen ist sich Weinstein sicher: Er ist unschuldig. Jede sexuelle Handlung soll einvernehmlich passiert sein.