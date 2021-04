Die Schlagzeilen rund um den verstorbenen Schauspieler und Schlagerstar Willi Herren reißen nicht ab. Wie jetzt bekannt wurde, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht nach seinem Tod Zugang zu seiner Wohnung.

Gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte die Kölner Oberstaatsanwaltschaft den Einbruch.

Einbruch in Wohnung von Willi Herren

Erst am Dienstag schockierte eine traurige Nachricht seine Fans. Der 45-Jährige wurde tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Er soll an einer Überdosis gestorben sein. Dann der nächste Schock: Nur eine Nacht nach dem tragischen Tod von Schauspieler Willi Herren verschafften sich offenbar bislang unbekannte Täter Zutritt zu seiner Wohnung. Wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber der Bild bestätigte, gab es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch in die eigentlich von der Polizei versiegelten Wohnung. Dabei sollen mehrere Wertgegenstände gestohlen worden sein. Laut Medienberichten ist derzeit noch unklar, wie die Täter in das Haus kamen. Denn eigentlich sei das gut gesicherte Wohnhaus nur mit Schlüsselkarte zugänglich.

Ermittlungen laufen

Angeblich nahmen die Einbrecher unter anderem einen Fernseher, mehrere Kreditkarten, sowie eine wertvolle Armbanduhr mit. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Einbruchs laufen bereits, so der Oberstaatsanwalt.

Der 45-Jährige wurde mit seiner Rolle in der ARD-Serie “Lindenstraße” bekannt. Dort war er in insgesamt 170 Folgen zu sehen. Außerdem machte sich Herren einen Namen als Schlagerstar am Ballermann. Und auch als Reality-TV-Stars machte er bei zahlreichen Formaten mit. 2015 etwa zog er ins RTL-Dschungelcamp. Zuletzt war er in der aktuellen Staffel der Reality-Show “Promis unter Palmen” zu sehen, die derzeit noch im TV auf Sat.1. läuft.