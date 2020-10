Grusel-Fans aufgepasst! An Halloween (31. Oktober) erscheinen zwei neue Folgen von “X-Factor: Das Unfassbare” auf RTL2. Auch dieses Mal wird wieder Detlef Bothe die Show moderieren.

Das ist inzwischen bereits das zweite Remake der erfolgreichen Grusel-Show.

Zwei neue “X-Factor”-Folgen an Halloween

Wahrheit oder Fiktion? Dieser Frage dürfen Fans der Grusel-Show “X-Factor: Das Unfassbare” bald wieder auf den Grund gehen. Denn nach einer 18-jährigen Pause kommt die Show wieder zurück auf RTL. Und das, passend zum Gruselfaktor, an Halloween. Am 31. Oktober 2020 erscheinen gleich zwei neue Folgen im Fernsehen. Danach sind die Folgen noch 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar. Moderiert werden die Episoden von dem Schauspieler Detlef Bothe.

Zwei neue Grusel-Geschichten

Auch die zwei Geschichten, die an Halloween erscheinen werden sind schon bekannt. Die erste Story handelt von der sechsjährigen Lena, die einen imaginären Freund hat. Als ihr Papa eine Kamera installiert, um das Verhalten seiner Tochter aufzunehmen, kann er seinen Augen nicht trauen! Die zweite Erzählung geht um die weltberühmte Band Pink Floyd, deren Toningenieur spurlos verschwindet. Auf der Tonaufnahme zu “Another Brick in the Wall” hört Bandleader Roger Waters einen Hinweis, der ihn zu einer erschreckenden Entdeckung führt.

Zweite Show mit Detlef Bothe

Bereits 2018 gab es eine neue Ausstrahlung von “X-Factor: Das Unfassbare” auf RTL2. Auch damals moderierte Detlef Bothe die Kultserie, als zwei neue Folgen zugunsten des 20. Jubiläums von “X-Factor: Das Unfassbare” gesendet wurden.