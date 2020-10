Am 31. Oktober ist es wieder an der Zeit, sich so richtig zu gruseln. An Halloween gehört ein guter Horrorfilm nämlich genauso dazu wie das passende Kostüm.

Wir haben hier für euch die fünf gruseligsten Filme, um die perfekte Halloween-Nacht zu erleben:

1. Halloween

Es passt wie die Faust aufs Auge. Wer das ultimative Halloween mit den besten Freunden haben möchte, sollte sich auf jeden Fall den gleichnamigen Film aus den 1970ern ansehen. Zudem gibt es sieben Fortsetzungen des legendären Originals. Ihr habt also genug Material, für eine Nacht voller Angst und Schrecken.

2. Paranormal Activity

Beim gruseligen Filmabend zu Halloween darf “Paranormal Activity” natürlich nicht fehlen. Die Geschichte rund um die mysteriösen Geschehnisse, die plötzlich im neuen Haus eines Paares vor sich gehen, sorgt für jede Menge Spannung. Auch hier gibt es insgesamt vier Teile des Gruselklassikers.

3. 28 Days Later

Der britische Horrorfilm “28 Days Later” ist definitiv nichts für schwache Nerven. Der Film handelt von einem seltenen Virus, der die Engländer auf drastische Weise in blutrünstige Zombies verwandelt. Die Fortsetzung des Films wurde 2007 unter dem Namen “28 Weeks Later” veröffentlicht.

4. A Tale of two Sisters

Wie der Titel bereits vermuten lässt, geht es im Film “A Tale of two Sisters” um zwei Schwestern. Zentrum der Handlung ist dabei ein Haus in Südkorea. Als die zwei Schwestern Su-mi und Su-yeon nämlich zu ihrer Stiefmutter in ein abgelegenes Haus am See ziehen, passieren plötzlich seltsame Dinge. Die Geschichte entspringt einem koreanischen Volksmärchen. Leider ist der Film nur in Koreanisch verfügbar. Allerdings kann man ihn alternativ mit Untertiteln ansehen.

5. Der Exorzist

“Der Exorzist” ist den meisten ein Begriff. Viele kennen die Handlung rund um das junge Mädchen Regan, das wider Erwarten von einem Dämonen besessen wird. Aber genau deswegen, gibt es nichts Spannenderes, als sich an Halloween mit einer Schüssel Popcorn erneut in den Bann dieses zeitlosen Horrorfilms ziehen zu lassen.