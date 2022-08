Es gibt Sternzeichen, die einfach lieber alleine sind als in Gesellschaft anderer Menschen. Ein Solotrip an einem fremden Ort oder mal ein Abendessen ohne Begleitung – für einige Sternzeichen gibt es fast nichts Schöneres! Man könnte jetzt meinen, dass sie einfach introvertiert sind, dabei gelten sie als äußerst stark und unabhängig.

Diese Tierkreiszeichen genießen ihre Zeit alleine in vollen Zügen.

Widder

Widder sind bekannt dafür, sich selten einsam zu fühlen, jedoch liegt das nicht daran, dass sie selten alleine sind, sondern eher daran, dass sie normalerweise wirklich gut mit sich selbst zurechtkommen. Sie sind oftmals auch kleine Freigeister, die viel Zeit und Raum für ihre Gedanken benötigen. So können sich die lieben Widder fokussieren und weiter entwickeln. Außerdem sind Widder äußerst empathische Wesen. Die Probleme anderer nimmt sich das Feuerzeichen manchmal aber zu sehr zu Herzen. Aus dem Grund schadet es dem Widder auch gar nicht alleine zu sein.

Fische

Fische sind für ihre Sensibilität sowie für ihre Kreativität bekannt. Damit sich die Fische allerdings auch wirklich entfalten und vollständig aufblühen können, benötigen sie viel Ruhe. Sie tendieren daher auch dazu, sich für eine längere Zeit aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Ein Gefühl von Einsamkeit? No way – denn erst bei absoluter Stille laufen die Fische zur Höchstform auf und demonstrieren ihr ganzes Potenzial.

Jungfrau

Also, es ist ja nicht so, dass die Jungfrau ungerne in Gesellschaft ist. Das Sternzeichen hat gern Freunde und Familie um sich. Nur lieben Jungfrau-Geborene es auch, sich mit ihren eigenen Dingen zu beschäftigen. Dadurch kann das Sternzeichen auch an sich selbst wachsen. Die freie Zeit, fernab von anderen Menschen, lässt die Jungfrau zu sich selbst finden und ihre Energiereserven aufladen. Kein Wunder also, dass sich das Erdzeichen hin und wieder zurückzieht.