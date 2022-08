Im Hause Ochsenknecht haben die Hochzeitsglocken geläutet: Cheyenne, die jüngste der Schauspielerfamilie, hat ihren Freund Nino geheiratet. Erste Eindrücke von der Hochzeit teilte das Paar jetzt auf Instagram. Und fest steht: Die Familie weiß offenbar, wie man eine ausgelassene Party feiert.

Das Paar gab sich in Österreich, in der Steiermark, das Ja-Wort.

Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Nino geheiratet

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein. 2021 erblickte Töchterchen Mavie das Licht der Welt, dann verlobte sich das Paar Anfang des Jahres und jetzt haben die zwei Lovebirds auch schon den Schritt vor den Altar gewagt und Ja gesagt.

Die Hochzeitsfeier fand am Freitag, dem 19. August, in einem Wirtshaus in der Steiermark statt. Das Paar selbst teilte bereits viele Eindrücke von ihrem großen Tag auf Instagram. Die Fotos zeigen Cheyenne, ganz klassisch im weißen Kleid und mit Perlenschmuck. Nino hingegen zeigt sich bodenständig in Lederhose.

Jimi und Uwe performen für das Brautpaar

Auch die Gäste folgten dem Dresscode und kamen überwiegend in Dirndl und Lederhosen. Mit dabei war natürlich auch Cheyennes berühmte Familie: ihre Brüder Wilson Gonzalez und Jimi Blue, Mama Natascha Ochsenknecht sowie Papa Uwe Ochsenknecht. In weiteren Clips in den Stories singt und tanzt Cheyenne Ochsenknecht mit Jimi zu seinem Hit „Hey Jimi“. Und sogar Papa Uwe ließ sich dazu hinreißen, eine kleine Showeinlage einzulegen. Der Schauspieler performte Stings „Every Breath You Take“, wie man in Ninos Instagram-Story sehen kann.

Bild: Instagram / @ninoclaus

Dazu schreibt der Bräutigam „Schwiegerpapa“ und ein Flammen-Emoji. Fest steht, wenn man sich die vielen Eindrücke von der Hochzeit auf Insta ansieht: Der Trupp um Cheyenne und Nino weiß offenbar, wie man eine ausgelassene Party feiert.

Verlobung in Lissabon

Seit 2019 ist Cheyenne mit dem Steirer zusammen. Für ihre große Liebe ist Cheyenne sogar in die Steiermark, die Heimat von Nino, gezogen. Dort lebt sie auf einem Bauernhof mit zahlreichen Tieren und hilft offenbar auch hin und wieder mal im Stall mit.

Zum Jahreswechsel haben sich die zwei dann verlobt. Und dafür hat sich ihr mittlerweile Ehemann auch einen romantischen Ort ausgesucht. Nino hielt im schönen Lissabon um ihre Hand an. „Ich habe zehn Mal Ja gesagt!“, machte die 22-Jährige ihre Verlobung Anfang dieses Jahres bei Instagram öffentlich.