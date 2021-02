Rotes und empfindliches Zahnfleisch kann mehrere Gründe haben und es verrät dir auch viel darüber, wie es deinem Körper gerade geht.

Das sagt es über deine Gesundheit aus:

Gesundes Zahnfleisch

Ob es gesund ist, erkennst du in erster Linie an der blass rosaroten Farbe. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass es gut durchblutet ist, aber keine unangenehme Reizung hat. Außerdem haftet es fest an den Zähnen und tut auch nicht weh. Auch nicht dann, wenn man die Zähne putzt oder das Zahnfleisch berührt. Diese Anzeichen zeigen dir, dass es deinem Mundbereich gut geht und du dich nicht sorgen brauchst.

Zahnfleischentzündung

Wenn es deinem Zahnfleisch allerdings nicht gut geht, dann zeigt sich das meistens in Form einer Entzündung. Diese erkennst du an roten Stellen und empfindlichen Zahnfleisch. Eine Zahnfleischentzündung kann mehrere Gründe haben:

1. Infektion

Bestimmte Typen von Virusinfektionen zeigen sich in erster Linie am Zahnfleisch. Wenn du also eine Entzündung hast und zusätzlich leichtes Fieber merkst, solltest du dringend zum Arzt gehen. Außerdem kann eine Infektion, die vom Herpes-Virus ausgelöst wird, Zahnfleischentzündung hervorrufen.

2. Ernährung

Eine Zahnfleischentzündung kann aber auch von schlechter Ernährung kommen. Wenn du also zu wenig Kalzium, Vitamin B oder Vitamin C zu dir nimmst, kommt es schneller zu einer Entzündung im Mund. Also greif ruhig öfters mal zu Orangen und Gemüse, wenn du deinem Zahnfleisch etwas Gutes tun willst.

3. Medikamente

Viele Medikamente reduzieren als Nebenwirkung, dass sie die Produktion des Speichels, der normalerweise den Mund befeuchtet. Das kann dann auch leichter eine Zahnfleischentzündung hervorrufen. Solltest du gerade Medikamente nehmen und eine Entzündung bemerken, wäre ein Gang zum Arzt eine gute Idee. Denn in den meisten Fällen gibt es zu jedem Medikament eine Alternative, die sich weniger schädlich auf das Zahnfleisch auswirkt.

4. Pilze

Auch Pilzinfektionen können sich am Zahnfleisch bemerkbar machen. Vor allem dann, wenn sich Pilze im Magen oder Darm bilden, kann es zu einer Zahnfleischentzündung kommen. Meistens merkt man diese Pilzerkrankungen sogar nur über das Zahnfleisch. Ein Beispiel ist Mundfäule, die entsteht, wenn eine bestimmte Art Pilz, die sich normalerweise im Mund befindet, außer Kontrolle gerät und Läsionen bildet.