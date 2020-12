Die Zunge spiegelt unser Inneres wider – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie verrät uns viel über unsere Gesundheit. Deshalb solltest du auch hin und wieder den Zungenbelag genau unter die Lupe nehmen, denn dieser kann manchmal auch auf Krankheiten aufmerksam machen.

Am besten ist es, wenn du in der Früh, noch vor dem ersten Kaffee oder dem Zähneputzen deinen Zungenbelag checkst. Das kann er dir dann über deine Gesundheit oder mögliche Erkrankungen sagen:

1. Gesunder Zustand

Wenn dein Zungenbelag nur ein leichter weißer Film ist, dann ist deine Zunge im Grunde gesund. Darunter solltet ihr eine leicht rosafarbene und glatte Zunge entdecken. Ein weiterer Hinweis, dass der Zungenbelag ganz normal ist, ist, dass er beim Essen oder Trinken abgeht. Wichtig: Sich ganz auf den Zungenbelag bei der Gesundheit zu verlassen ist natürlich nicht sinnvoll. Also achtet auch auf den Rest eures Körpers.

2. Weißer Zungenbelag

Wenn der weiße Zungenbelag allerdings sehr dick ist, kann das auf ein Magen-Darm-Problem hindeuten. Vielleicht musste der Magen in letzter Zeit besonders viel arbeiten oder ihr ernährt euch ein bisschen zu ungesund. Versucht eure Ernährung umzustellen und beobachtet eure Zunge weiter. Wichtig: Auch bei einer Erkältung wird der Belag für eine Zeit etwas dicker.

3. Gelblicher Zungenbelag

Ein leicht gelblicher Zungenbelag ist ein Hinweis auf eine Pilzinfektion. Das merkt ihr auch, weil sich ein leicht pelziges Gefühl auf der Zunge bildet. Auch in diesem Fall könnte es an der Ernährung liegen. Im ersten Moment ist das ein oder andere Glas Wasser zusätzlich eine gute Option, denn manchmal reguliert sich der Körper selbst wieder in einen gesunden Zustand. Wenn sich nach einer Woche jedoch nichts geändert hat, ist ein Gang zum Arzt ein Muss!

4. Himbeerzunge

Ein roter Zungenbelag, auch Himbeerzunge genannt, tritt in den meisten Fällen bei Scharlach auf. Hier gilt: Sobald ihr das bemerkt solltet ihr sofort zum Arzt gehen. Denn mit einfachen Hausmittel kann man dagegen leider nichts unternehmen. Ein weiterer Hinweis darauf und wie ihr es noch leichter erkennen könnt, ist, wenn die Zunge auch leicht anschwillt.

5. Brauner Zungenbelag

Ein bräunlicher Zungenbelag ist meistens eine Störung des Darmes. Das bedeutet, dass dein Darm mit einem gewissen Lebensmittel nicht klarkommt. Deshalb ist eine braune Zunge auch ein Hinweis auf eine Lebensmittelallergie. In diesem Fall ist es gut, wenn du beobachtest, was du gegessen hast und so das Feld der möglicherweise unverträglichen Lebensmittel eingrenzt.

6. Grauer Zungenbelag

Auch wenn es schlimm klingt, ist eine gräuliche Zunge kein Grund zur Sorge. Denn in den meisten Fällen bedeutet es nur, dass du an Eisenmangel leidest. Also ab und zu Spinat oder Salat zu essen, sollte den grauen Film verschwinden lassen. Wenn das aber nicht der Fall ist, solltest du ein Blutbild bei deinem Hausarzt machen lassen. Denn in seltenen Fällen kann auch eine andere Mangelerscheinung der Grund dafür sein.

ACHTUNG: Solltest du das Gefühl habe, etwas stimmt mit deinem Zungenbelag nicht, dann kontaktiere bitte unbedingt deinen Arzt!