Menschen mit lockigen Haaren kennen den Struggle. Kaum sind die Haare gewaschen und trocken, ist die Mähne auch schon wieder so frizzy, dass sie in alle Richtungen wegsteht. Doch TikTok hat mal wieder den richtigen Hack parat, damit uns das nicht mehr passiert. Mit der sogenannten „Bowl Method“ sollen natürliche Locken nämlich besonders schön und mit ganz viel Feuchtigkeit versorgt werden.

Wer die neue Wasch-Methode ausprobieren möchte, sollte sich jedoch sehr viel Zeit nehmen.

Mit der „Bowl Methode“ werden Locken nach dem Waschen besonders schön

Auf TikTok kursieren inzwischen so viele Beauty-Hacks, dass wir schon fast den Überblick verlieren. Einige halten, was sie versprechen – andere wiederum weniger. Ein neuer Trend soll das Haarwäsche-Game für Wavy und Curly Hair jetzt auf ein neues Level heben. Dieser neue Beauty-Hack erobert die Videoplattform momentan im Sturm und sorgt bei TikTok-Userinnen mit welligem und lockigem Haar für große Begeisterung.

Denn er liefert endlich eine Methode, die auch lockigem Haar Glanz und Schwung verleihen soll. Und noch besser – Frizzy Hair soll mit dem Hack der Vergangenheit angehören. Der einzige Nachteil des Hacks: die spezielle Wasch-Methode ist leider etwas zeitaufwendig und somit nichts für schnelles Haarewaschen am Morgen.

Das braucht ihr für die „Bowl Method“

Für die sogenannte „Bowl Method“ braucht ihr eine mit warmem Wasser gefüllte Schüssel, in die euer Kopf hineinpasst, eine Lockencreme und eine Leave-In-Kur. Ihr fragt euch, was genau es mit der Schüssel auf sich hat? In einigen Schritten müsst ihr euer Haar in die Schüssel eintauchen und vorsichtig ausdrücken. Auf diese Weise kann das Haar einfach mehr Wasser aufnehmen als in der Dusche.

So funktioniert’s:

Zuerst müsst ihr euer Haar wie gewohnt waschen. Nachdem ihr den Conditioner in die Haarlängen geknetet habt, die Haare durchkämmen und danach nochmals mit Wasser ausspülen.

Für die folgenden Schritte solltet ihr euch am besten nicht mehr in der Dusche befinden. Also nun am besten aus der Dusche steigen. Zieht euch an und bereitet die Produkte und die Schüssel vor. Lasst euer Haar aber nicht trocknen! Für den nächsten Schritt sollte es noch feucht sein.

Jetzt kommt die besagte Schüssel mit Wasser zum ersten Mal zum Einsatz. Taucht eure Haarlängen nochmal kurz ins Wasser hinein und macht sie nass.

Tragt jetzt die Lockencreme auf die Haarlängen auf und knetet die einzelnen Haarsträhnen dabei sanft nach oben, sodass leichte natürliche Wellen in eurem Haar entstehen.

Taucht eure Haare kurz vorsichtig ins Wasser und drückt danach das überschüssige Wasser und Haarprodukt wieder aus den Haarsträhnen. Wiederholt diesen Schritt insgesamt viermal.

Danach macht ihr das ganze noch einmal, doch dieses Mal verwendet ihr dabei die Leave-In-Kur.

Am Ende das Haar mit einem Föhn auf niedrigster Stufe und mit Diffuser-Aufsatz föhnen. (Manche Userinnen verwenden vor dem Föhnen auch noch ein wenig Schaumfestiger – das ist aber nicht unbedingt nötig)

Et voilá: Das Ergebnis sind schöne und gesunde Locken, ganz OHNE Frizz.

Falls ihr noch auf der Suche nach passenden Produkten seid:

Die Lockencreme von John Frieda eignet sich gut, um diesen Hack auszuprobieren.

Lockencreme von John Frieda bei dm um 9,75 Euro

Als Leave-In-Kur können wir euch die „Multi Power Kur“ von Elvital empfehlen: