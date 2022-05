Der Penis von Jimi Hendrix kommt ins Museum. Okay, nicht ganz … Besser gesagt, ein Gips-Abdruck seines Gemächts. Die Sammlung des isländischen Phallusmuseums wird um einen berühmten Abguss erweitert.

Eine Künstlerin ließ den Abdruck zwei Jahre vor Hendrix‘ Tod anfertigen.

Phallus-Abguss von Jimi Hendrix kommt ins Museum

Freunde der skurrilen Museumskunst aufgepasst: Das isländische Penismuseum – jaaa es gibt ein Penismuseum – wird bald um eine neue Attraktion in seiner Sammlung erweitert: dem Penis-Abguss von niemand geringeres als Musiklegende Jimi Hendrix! Das gute Ding ist im Jahr 1986 von der Künstlerin Cynthia Albritton angefertigt worden; zwei Jahre vor dem Tod des legendären Gitarristen. Die 74-jährige Amerikanerin vermachte dem Phallusmuseum in Reykjavík den Abdruck noch vor ihrem Tod im vergangenen Monat. Die Künstlerin verstarb am 21. April 2022 im Alter von 74 Jahren.

Künstlerin sammelte 50 Penisabdrücke

Eine Frage, die sich jetzt vermutlich viele stellen: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Penis-Abdrücke von Rockstars anzufertigen? Entstanden sei alles im Rahmen eines Uni-Projektes in den 1960er Jahren, sagte die mittlerweile verstorbene Künstlerin. Es war die Zeit von sexueller Revolution, freier Liebe und Groupies, die ihren Stars auf Schritt und Tritt folgten. Laut Albritton gehörten One-Night-Stands mit Rockstars in den 60ern quasi zum guten Ton. Als „Cock-Rock-Groupie“ hat sie damals nach eigenen Angaben rund 50 Penisabdrücke erstellt.

Künstlerin Cynthia Albritton im Jahr 2000. Bild: Scott Gries/Getty Images

Der Abdruck von Jimi Hendrix‘ Penis sei aber ihre berühmteste Errungenschaft. Wie es zu dem Treffen mit dem Musiker kam, schilderte die Künstlerin vor einigen Jahren in einem Interview mit dem Rolling Stone-Magazine: „Jimi Hendrix kam in die Stadt. Er war mein erster echter Rockstar, der seinen Penis eintauchte, und es war unglaublich. Wir waren die Groupies, die zuerst im Hotel ankamen, und wir waren die einzigen Groupies in Jimi Hendrix‘ Zimmer. Es war nicht mein erstes Modell. Ich hatte mich zuerst an ein paar Normalbürgern ausprobiert, um für Jimi bereit zu sein“.

Hier reiht sich Penis an Penis

Die offizielle Präsentation des Hendrix‘ Penis wird Anfang Juni im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung in Reykjavík stattfinden. In dem Museum gibt es übrigens über 200 Penisse zu sehen – darunter Wale, Robben, Eisbär und vieles mehr. Und auch einige menschliche Penisse sind dabei, allesamt zertifizierte Geschenke. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Gipsplastiken, wie Cynthia sie anfertigte. Neben Hendrix sind zum Beispiel auch die Abdrücke des isländischen Handballteams der Herren zu sehen. Also, ein Ausflug nach Reykjavík lohnt sich!