Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn werden angeblich Eltern. Das berichtet nun zumindest die britische “Sun”.

Das Baby soll bereits im Sommer zur Welt kommen. Das Paar gab sich im Jänner 2019 das Ja-Wort.

Ed Sheeran & Cherry Seaborn werden Eltern

Laut britischen Medien erwarten Ed Sheeran (29) und seine Frau Cherry Seaborn (28) Nachwuchs. Wie ein Insider gegenüber der britischen “Sun” verraten haben soll, trifft das Paar nun bereits die letzten Vorbereitungen für die Geburt. Denn das Baby soll noch diesen Sommer zur Welt kommen. Cherry soll bereits im letzten Trimester sein.

Die Schwangerschaft hielten die beiden offenbar auch vor Freunden und der Familie lange geheim, so die Quelle. Cherry soll ihren Freunden erst vor kurzem davon erzählt haben. Generell hält der Sänger sein Privatleben größtenteils von der Öffentlichkeit fern.

Sänger nimmt sich Auszeit

Der 29-Jährige selbst äußerte sich bislang noch nicht zu den Baby-Gerüchten. Bereits Ende letzten Jahres gab er via Instagram bekannt, dass er sich eine Auszeit nehmen werde, um mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben. Nach zweieinhalb Jahren auf Tour zog er sich deshalb mit seiner Frau in sein Haus in Suffolk in England zurück. Schenkt man den neuesten Gerüchten Glauben, so nutzte er seine Auszeit und den Lockdown wohl vor allem für die Familienplanung.