Die Verlobte von Taylor Lautner Tay Dome sorgt im Netz derzeit für Lacher. In einem neuen Video gesteht sie, dass Taylor nicht unbedingt ihre erste Wahl war. Zu „Twilight“-Zeiten war die 24-Jährige nämlich in Robert Pattinson verknallt.

Kein Wunder, dass das Video gerade viral geht.

Taylor Lautners Verlobte ist „Team Edward“

Team Edward oder Team Jakob lautete vor gut 15 Jahren die Frage, die Fans rund um den Globus dazu brachte, sich fast an die Gurgel zu gehen. Wir erinnern uns: In der „Twilight“-Filmreihe ging Robert Pattinson in Gestalt des Vampirs Edward an den Start gegen Taylor Lautner, der als Werwolf Jacob gern ohne T-Shirt rumlief. Als Teenie musste man sich ganz klar entscheiden: Vampir oder Werwolf! Zu welchem Lager Taylor Lautners Verlobte Tay Dome damals zählte, verriet sie nun in einem neuen Clip auf Social Media.

In einem witzigen Video nimmt die Influencerin an einer TikTok-Challenge teil. Die Idee hinter dem Trend ist, zuerst seinen Kindheitsschwarm zu zeigen und dann die Person, bei der man letztendlich gelandet ist. In dem Clip der 24-Jährigen sieht man zuerst Fotos von Robert Pattinson in seiner Rolle als Edward, danach folgen private Aufnahmen von Taylor Lautner und ihrer Verlobung. Zu dem Video schreibt sie: „Ich denke, es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen …“. Und Taylor kommentiert: „Es war an der Zeit, dass ich mal gewinne“.

Clip geht viral

Das Netz ist jedenfalls ganz aus dem Häuschen. Der Clip wird unzählige Male geteilt und verzeichnet schon über 1,5 Millionen Likes auf Instagram. Auf TikTok sind es bereits 3,6 Millionen Likes. Dass ihre Community begeistert ist, zeigt sich auch in der Kommentarspalte: Dort finden sich nämlich Sätze wie „OMG, sie hat einfach das Team getauscht“ und „Das ist wohl ungelogen das beste Video auf Social Media!“

Bereits Anfang des Jahres plauderte Taylor Lautner in der Sendung Today über seine jüngste Verlobung mit Freundin Tay. Auf die Frage, ob auch seine Zukünftige Fan der Filmreihe sei, antwortete der Schauspieler: „Tay war nicht im Team Jacob! Sie war im Team Edward und ist es immer noch.“

Und obwohl Tays Herz im Universum der beliebten Vampir-Saga für Edward Cullen schlägt, ist der Jacob-Darsteller zumindest im echten Leben die absolute Nummer eins der Influencerin. Wie glücklich die Turteltauben miteinander sind, zeigen die beiden immer wieder total verliebt auf Social Media.

Wart ihr „Team Edward“ oder „Team Jacob“? Was für eine Frage?! Edward natürlich! Jacob war immer meine erste Wahl.

