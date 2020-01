Nicht jeder steht gerne im Rampenlicht. Jedoch gibt es Menschen, die dafür geboren wurden. Roter Teppich, Paparazzi und den ein oder anderen Celebrity als Freund. Ob man zu diesen Menschen zählt, hängt meist mit dem Sternzeichen zusammen.

Wir stellen euch hier die drei Sternzeichen vor, die wahres Starpotential haben:

1. Zwilling

Der Zwilling zählt definitiv zu den extrovertierten Sternzeichen. Er steht gerne im Mittelpunkt, ist stets unter Leuten und hört sich lieber selbst sprechen, als jemand anderen zu. Es gibt kein Sternzeichen, dass so sehr von sich selbstüberzeugt ist wie der Zwilling. Aber genau deswegen schafft er alles, was er sich vornimmt. Und meist ist es sein Ziel, berühmt zu werden – für den Zwilling eine machbare Sache.

2. Widder

Der Widder ist stets laut und hat einen frechen Spruch auf der Zunge. Wenn er in den Raum kommt, wird er von allen bewundert. Denn er fällt durch seine lockere Art, die unverkennbare Ausstrahlung und der Selbstüberzeugung immer auf. Einen Widder zu vergessen ist unmöglich. Und genau deswegen hat der Widder unglaublich hohes Starpotential. Selbst, wenn er nicht berühmt werden möchte, wird es dennoch passieren.

3. Fische

Der Fisch ist so verträumt, dass er nicht anders kann, als seine Träume in die Tat umzusetzen. Er ist kreativ und hat immer neue Ideen, die er der Menschheit präsentieren möchte. Aber es sind nicht nur irgendwelche Einfälle, die Menschen interessieren sich auch dafür. Sie feiern den Fisch für seine Talente und hoffen, sein kreativer Input hört nie auf. Der Fisch ist eines von den Sternzeichen, die nicht nur als Star geboren wurden, sondern in der Rolle vollkommen aufgehen – ein Leben lang.