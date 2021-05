Unsere Mamis haben nur das Beste verdient. Deshalb dürfen sie auch mal so richtig verwöhnt werden, egal ob am Muttertag oder zwischendurch. Mit diesen Frühstücksideen zaubert ihr eurer Mama garantiert ein Lächeln ins Gesicht.

Und das Beste: Es geht auch ganz schnell!

1. Granatapfel-Pancakes mit karamellisierten Äpfeln

Zutaten:

2 Eier

150 g Mehl

1 TL Bachpulver

250 ml Milch

2 EL Honig

1 Prise Salz

3 EL Butter (oder Kokosöl)

1 Granatapfel

2 Äpfel

2 EL brauner Zucker

Zubereitung:

Zuerst die Eier trennen und das Eiweiß kurz kalt stellen. Dann Mehl, Backpulver, Milch, Honig und Eigelb verrühren und für 15 Minuten ruhen lassen. Jetzt die Kerne aus dem Granatapfel auslösen und in die Masse einarbeiten. Das Eiweiß mit etwas Salz steif schlagen und ebenfalls unter den Teig heben. Dann etwas Butter in einer beschichteten Pfanne schmelzen und immer jeweils einen Esslöffel mit Teig hineingeben und von beiden Seiten goldbraun braten. Die fertigen Pancakes im Ofen bei etwa 80°C warm stellen und währenddessen die Äpfel klein schneiden, den Zucker mit einem EL Butter in der Pfanne karamellisieren und die Äpfel mit anbraten. Dann alles zusammen anrichten und schmecken lassen!

2. Gebackene Avocado mit Ei

Zutaten:

2 reife Avocados

4 kleine Eier

Schnittlauch

Frühlingszwiebel

Chiliflocken

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Die Avocados vorsichtig genau in der Hälfte durchschneiden und den Kern entfernen. Dann die Avocados noch etwas mit einem Löffel aushöhlen, damit die Eier Platz haben. Etwas Salz und Pfeffer hinzufügen und die Eier in die Avocado-Hälften füllen. Dann die Frühlingszwiebeln klein schneiden und auf die Avocados streuen und alles zusammen für etwa 10 Minuten, je nach Konsistenz der Eier im Ofen backen. Zum Schluss noch Chiliflocken, Salz, Pfeffer und frischen Schnittlauch als Topping dazu geben.

3. Fruchtige Smootie-Bowl

Zutaten:

1 Mango

60 g tiefgekühlte Beeren

1/2 Banane

200 g Joghurt

5 EL Haferflocken

70 ml Mandelmilch

1 handvoll Nüsse

1 handvoll Beeren

Zubereitung:

Die Mango schälen und in kleine Stücke schneiden. Ein paar Stücke zur Seite legen und den Rest dann zusammen mit den tiefgekühlten Beeren und der halben Banane in einem Blender ordentlich durchmixen. Dann nach und nach das Joghurt, die Mandelmilch und die Haferflocken hinzufügen und weiter mixen. Zum Schluss alles in eine Schüssel füllen und mit der restlichen Mango, den Nüssen und den Beeren dekorieren.