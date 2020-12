Die Zahl der Corona-Toten in Italien ist einer Studie zufolge wahrscheinlich deutlich höher als bekannt.

Zwischen Februar und Ende November starben fast 84.000 Menschen mehr als im Schnitt der fünf Jahre zuvor. Das teilte die italienische Statistikbehörde Istat am Mittwoch mit.

Mehr Corona-Tote als gedacht

Von dieser sogenannten Übersterblichkeit seien 57.647 Tote oder 69 Prozent vom Gesundheitsministerium und Zivilschutz offiziell auf das Coronavirus zurückgeführt worden. Es sei jedoch nicht möglich, die gesamte Übersterblichkeit auf Covid-19 zurückzuführen, erklärte Istat und verwies unter anderem auf Schwierigkeiten bei der genauen Ermittlung von Todesursachen. Allerdings folge der zeitliche Trend bei der Übersterblichkeit eng der Entwicklung der Pandemie.

Zweite Welle trifft Italien mit voller Wucht

Bis einschließlich Mittwoch meldete Italien 73.604 Corona-Tote. Das ist die höchste Zahl in Europa und die fünfhöchste weltweit.

Die zweite Welle hat Italien mit voller Wucht getroffen und auch die in der ersten Welle heimgesuchten Regionen nicht verschont. Denn allein im November lagen die Todeszahlen in der Lombardei, der wohlhabendsten und bevölkerungsreichsten Region Italiens, um 66,4 Prozent über dem Schnitt der vorangegangenen fünf Jahre. Schon die ersten Welle traf die Region um Mailand besonders schwer. Insgesamt lag die Übersterblichkeit im Norden Italiens im November nach Angaben der Statistikbehörde bei 61,4 Prozent, in der Mitte bei 39,3 Prozent und im Süden bei 34,7 Prozent.

