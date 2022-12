Vor wenigen Wochen erlitt US-Moderator Jay Leno nach einem Autobrand schwerste Verbrennungen im Gesicht und am Körper. Jetzt spricht der 72-Jährige erstmals über den heftigen Unfall und zeigt dabei jede Menge Humor.

Mittlerweile soll es ihm glücklicherweise wieder besser gehen.

Jay Leno äußerst sich zu Verbrennungen im Gesicht

Im November verkündete Jay Leno besorgniserregende Nachrichten: Er sei im Krankenhaus, da er sich schwerste Brandwunden zugezogen habe. Wie das US-Promiportal TMZ damals berichtete, befand sich der 72-Jährige in einer Garage in Los Angeles, in der er einige seiner Autos untergebracht hat, als eines der Fahrzeuge ganz plötzlich und ohne Vorwarnung in Flammen aufging. Laut Berichten soll er gerade an einem Wagen mit dem Baujahr 1907 gewerkelt haben, als ihn ein Kraftstoffleck mit Gas besprühte und sich entzündete.

Nun hat sich der Talkshow-Host endlich zu Wort gemeldet. In einer Kolumne für das Wall Street Journal gibt er Einblicke, wie es ihm aktuell gesundheitlich geht. „Eigentlich war es ein Unfall, das ist alles. Jeder, der regelmäßig mit seinen Händen arbeitet, wird irgendwann einen Unfall haben“, schreibt der 72-Jährige. „Wenn du ein professioneller Football-Spieler bist, dann hast du eben eine Gehirnerschütterung oder ein gebrochenes Bein …“, so Leno. Seiner Meinung nach gebe es bei allem, was man tue, ein gewisses Risiko.

„Neues Gesicht ist besser als das, was vorher da war“

Eines hat Leno durch den schweren Unfall definitiv nicht verloren: seinen Humor! Auch wenn er einige Zeit im Krankenhaus verbracht hat und vermutlich unter heftigen Schmerzen litt, sieht er seinem Schicksal positiv entgegen. „Acht Tage später hatte ich ein brandneues Gesicht und es ist besser als das, was vorher da war“, scherzte der TV-Star.

Für den gebürtigen New Yorker, der vor allem durch seine Sendungen „The Tonight Show“ und die „Jay Leno Show“ bekannt ist, sei es wichtig, sich nach einem derartigen Erlebnis nicht runterziehen zu lassen und sich schon gar nicht angreifbar zu machen. „Es gibt nichts Schlimmeres als weinerliche Berühmtheiten. Wenn man Witze darüber macht, lachen die Leute mit“, so der Masterplan des Moderators.

Mittlerweile scheint es dem Host aber schon wieder besser zu gehen. Denn den leidenschaftlichen Comedian zog es bereits wieder auf die Bühne! Nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gab er sein Stand-up-Programm im berühmten Comedy & Magic Club in Kalifornien zum Besten und brachte seine Fans zum Lachen.