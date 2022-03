Es wird höchste Zeit für Frühlingsgefühle. Diese Einstellung haben besonders drei Sternzeichen in diesem Jahr. Denn sie wollen endlich die große Liebe finden. Und mit ein bisschen Glück klappt das sogar.

Denn diese Sternzeichen könnten im Frühling die Liebe ihres Lebens kennenlernen.

Waage

Für die Waagen bedeutet der Frühling eine Zeit der Reflexion. Sie überdenken die Entscheidungen der vergangenen Monate und ordnen ihre aktuellen Prioritäten im Leben.

Dieses Reflektieren ist besonders jetzt wichtig. Denn jene Waagen, die in der Dating-Phase stecken oder sich mit ihrer Beziehung längere Zeit unsicher waren, erkennen jetzt, was sie in einer Partnerschaft wirklich wollen. Und für einige Waagen bedeutet das auch, dass sie endlich erkennen, dass ihr Gegenüber der Richtige ist.

Aber auch die Single-Waagen profitieren von all den Überlegungen. Denn sie haben jetzt ein klares Bild vor Augen, wonach sie eigentlich suchen – und finden mit ein bisschen Glück genau das!

Widder

Für die Widder beginnt diesen Frühling ein neuer Lebensabschnitt. Denn das Tierkreiszeichen sehnt sich schon lange nach großen Veränderungen und neuen Erfahrungen und ist den Alltagstrott mehr als leid.

Dieser Wunsch nach einem Neustart äußert sich auch stark in der Liebe. Denn die Widder sind im Dating-Fieber und wollen so viel erleben, wie möglich. Wenn sie dabei aber auch die Ernsthaftigkeit des Datings im Auge behalten, stehen die Chancen für eine große Liebe und eine ernsthafte Partnerschaft sehr gut. Also Augen auf liebe Widder, es wird romantisch!

Krebs

Krebse wollen diesen Frühling endlich wieder aus sich raus kommen. Nach einer langen Phase, in der sie sehr introvertiert gelebt haben, haben sie jetzt das Bedürfnis, auch ihre extrovertierte Seite auszuleben. Denn die Krebse sehnen sich schon lange nach Abenteuer und Aufregung – aber nicht überall.

Denn in Sachen Liebe sind sie das Abenteuer wirklich leid. Sie wollen Beständigkeit und Verlässlichkeit und sehnen sich nach „dem Einen“. Diesen Frühling stehen die Chancen ziemlich gut, dass sich dieser Wunsch endlich erfüllt.

Denn durch den Drang, aus sich raus zu gehen, trauen sich die Krebse endlich, auch einmal selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und Menschen anzusprechen. Und das mit Erfolg: Denn sobald das Tierkreiszeichen endlich über den eigenen Schatten springt, folgt das Glück in der Liebe!