Für viele ist der Frühling die Zeit der Liebe und der Schmetterlinge im Bauch. Für andere bedeutet die Jahreszeit Neuanfänge. Von Frühlingsgefühlen keine Spur. Denn einige Sternzeichen finden in den nächsten Monaten heraus, dass sie als Single besser dran sind.

Diese drei Stenrzeichen trennen sich im Frühling:

Skorpion

Der Skorpion spielt schon seit Längerem mit dem Gedanken, sich von seinem Partner zu trennen. Er weiß, dass die Beziehung, in der er sich gerade befindet, nicht die wahre Liebe ist. Dennoch fällt es ihm schwer, die Dinge zu ändern und sich ein für alle Mal von seiner Freundin oder seinem Freund zu lösen. Im Frühling findet das Sternzeichen aber endlich den Mut sich zu trennen und ist als frisch gebackener Single glücklicher denn je.

Schütze

Das Sternzeichen Schütze versucht immer an sich zu wachsen. Ist ein Aspekt in seinem Leben etwas aus der Bahn geworfen, macht es kurzen Prozess. Auch diesen Frühling wird der Schütze merken, dass ihn sein Liebesleben nicht mehr glücklich macht. Für die freiheitsliebenden Schützen ist das aber kein Problem und sie trennen sich ohne viel Drama.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales und gefühlsbetontes Sternzeichen. So schnell er sich in einer Beziehung verliebt, so schnell sieht er auch ein, dass der Partner ihn vielleicht doch nicht glücklich macht. Auch diesen Frühling wird der Krebs sich überlegen müssen, ob er noch immer in seinen Partner verliebt ist oder sich doch lieber wieder trennen sollte.