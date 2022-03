Dass bei Reality-Shows gerne mal Szenen willkürlich zusammengeschnitten werden, ist durchaus zu erwarten. Und auch, dass manche Situationen gestellt sind. Doch bei „Love is Blind“ stehen die Zuseherinnen und Zuseher jetzt vor einem größeren Rätsel. Ein TikTok-User enthüllt, wie bearbeitet manche Szenen sind und lässt Fans damit an der Echtheit der ganzen Show zweifeln.

Die zweite Staffel von „Love Is Blind“ war nicht nur ganz schön wild, sondern offenbar auch ziemlich stark bearbeitet!

TikTok-Video enthüllt Schnittfehler bei „Love is Blind“

Die zweite Staffel von „Love is Blind“ hat schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Meist ging es dabei vor allem um den ziemlich unbeliebten Kandidaten Abhishek aka Shake. Aber nun sorgt etwas ganz anderes für Gesprächsstoff. Ein TikTok-User enthüllt, wie stark bearbeitet manche Szenen sind.

Klar, dass geschnitten wird, ist durchaus zu erwarten, da die Produzenten offensichtlich wochenlanges Filmmaterial in stundenlange Episoden kürzen mussten. Aber es sieht fast so aus, als ob einige wichtige Gespräche stark durcheinander gebracht worden sind. So hat nun ein äußerst aufmerksamer TikTok-User einen großen Bearbeitungsfehler entdeckt. Die Protagonisten des Clips: Sal Perez, Mallory Zapata und zwei Teller mit Essen.

via GIPHY

Was ist mit dem Essen los?

Die fragliche Szene zeigt Sal und Mallory, die sich intensiv über ihre Beziehung unterhalten. So weit, so ungewöhnlich! Doch die Menge an Essen auf ihren Tellern ändert sich mehrmals. Mal ist der Teller voll, dann leer und dann wieder voll. Was schon ziemlich eindeutig darauf hindeutet, dass das Gespräch nicht in der richtigen Reihenfolge gezeigt wurde.

In dem Video mit der Überschrift „Ich bin überzeugt, dass diese ganze Show aus geschnittenen Clips besteht“ bemerkte der TikTok-User @straightouttaperu einen großen Anschlussfehler. „Okay, wir sehen uns ‚Love Is Blind‘ an. Und ich möchte, dass ihr euch anschaut, wie viel sie diesen Schwachsinn schneiden, und ihr merkt es nicht einmal.“, kommentiert der User weiter.

„Sie haben also beide volle Teller mit Essen, richtig? Achtet nun mal auf die Menge der Speisen auf den Tellern. Beide voll…beide voll…ihrer ist irgendwie halbleer, aber warte …verschwunden! Genau da. Sein Essen ist weg.“ Natürlich kehrt das Essen dann auf magische Weise zurück, was ziemlich fragwürdig ist, da die Show dies wirklich wie eine nahtlose Konversation erscheinen ließ. Oder wie @straightouttaperu feststellte: „Das war eine flüssige Unterhaltung. Wie konnte das nur passieren?“

Das Seltsame: Nicht nur die Gegenschuss-Montagen zeigen die leeren Teller – das würde nämlich darauf hinweisen, dass einfach nur zu wenig Zuhörer-Material von Sal vorhanden war und es deswegen so geschnitten wurde. Aber auch Mallorys Teller ist plötzlich leer, obwohl sie selber gerade spricht. Die Verwirrung ist groß.

Video geht viral, und User sind verwirrt

Kein Wunder also, dass das Video sofort viral geht und binnen weniger Stunden bereits über eine Millionen Aufrufe verzeichnet. Dass Szenen nachbearbeitet und Dinge rausgeschnitten werden, ist ja nicht ungewöhnlich, aber was hier passiert ist wirklich schon „Nextlevel“, wie eine TikTokerin kommentiert. „Das passt ja vorne und hinten nicht, was soll das für ein Gespräch gewesen sein`?“, schreibt ein anderer TikTok-User. „Leute, da seht ihr es wieder einmal, die Show ist komplett gescripted“, so ein anderer.

via GIPHY

Die Macher von „Love Is Blind“ haben sich jedenfalls noch nicht dazu geäußert. Aber uns würde nun die unbearbeitete Version dieses Gesprächs brennend interessieren.