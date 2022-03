Eine Mutter auf TikTok geht gerade mit einem haarsträubenden Clip viral! Ihre 2-jährige Tochter deutet nämlich an, dass sie ihre eigene Ururgroßmutter sei. Den „gruseligen“ Moment hat ihre Mutter in einem Video eingefangen.

In dem Clip zeigt das junge Mädchen wiederholt auf ein Foto ihrer Ururgroßmutter und sagt: „Das bin ich!“

2-Jährige deutet an, dass sie ihre eigene Ururgroßmutter sei

Gruselalarm in den eigenen vier Wänden? Eltern von kleinen Kindern kennen das nur allzu gut. Was die Kleinen da ab und zu von sich geben, ist nichts für schwache Nerven. Das musste nun auch die TikTokerin @gi_gi216 feststellen. Ihre 2-jährige Tochter Ella behauptet auf einmal, sie sei eine Reinkarnation ihrer eigenen Ururgroßmutter.

Alles begann an einem Tag, an dem Ella sich gemeinsam mit ihrer Mutter alte Fotos ansah. Eines davon nimmt die 2-Jährige dann in die Hand und schaut es sich ganz genau an. Was das Mädchen dann von sich gibt, lässt ihre Mutter fast erstarren. Auf dem Foto zu sehen sind ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter. Ella zeigt dann auf die ältere der beiden Damen, also ihre eigene Ururgroßmutter, und sagt: „Das bin ich!“

„Das sind Oma und ich“

Als sie das hörte, schnappte sich Mama @gi_gi216 ihr Handy und fing an zu filmen. In der Bildunterschrift des Videos erklärt die Mutter: „Meine 2-Jährige hat ein Bild von meiner Oma und Urgroßmutter gefunden. Sie sagt, sie ist meine Urgroßmutter.“ Laut einer Erklärung in den Kommentaren hat Ella dieses Foto noch nie zuvor gesehen, außerdem hat ihr niemand erklärt, wer auf dem Foto war. Trotzdem erklärt Ella im Video selbstbewusst: „Das sind Oma und ich.“

Doch die Story ist nicht nur creepy, sondern auch herzerwärmend. Auf die Frage, wie Ellas Oma auf das Video reagiert hat, erklärte @gi_gi216: „Meine Mutter hat fast geweint. Sie hatte dieses Bild gerade erst eingerahmt. Meine Tochter sagte meiner Mutter dann nochmal genau dasselbe: ‚Das sind Mamas Oma und ich.‘ Ich habe NIE gesagt, dass es Oma war, oder ihr erklärt, wer eine der beiden Personen war.“

Nicht die ein einzige „Wiedergeburt“

Das Gänsehaut-bildende Filmmaterial hat nun über 1,5 Millionen Aufrufe auf TikTok. Viele User sind genau so verblüfft wie Mutter @gi_gi216. Aber den Kommentaren zufolge ist Ella nicht das einzige Kind, das möglicherweise eine Verbindung zu einem früheren Leben hat. „Mein Sohn ist meine Mutter“, schrieb ein Nutzer auf TikTok. „Eines Tages nannte er mich ‚Puppenbaby‘. Ich fiel fast vom Stuhl. Sie ist seit 10 Jahren tot. NIEMAND weiß, dass sie mich so genannt hat.“

Ein anderer Benutzer kommentiert: „Meine Tochter ist 5 und sie sagte mir, sie sei eine Mutter mit zwei kleinen Mädchen, aber sie sei gestorben. Meine Mutter starb im Jahr 2000 und hinterließ mich und meine Schwester.“

Eine weitere TikTokerin teilt ihre Geschichte: „Meine Tochter ist früher in ihrem Autositz immer ausgeflippt. Als sie 3 oder 4 Jahre alt war, erzählte sie meinem Mann, dass ihre ‚echte Mutter‘ bei einem Autounfall ums Leben kam und sie ihren Autositz nicht verlassen konnte. Sie ist jetzt 6 und hasst immer noch Autositze.“ Obwohl wir die Reinkarnation vielleicht nie beweisen oder widerlegen können, ist eines sicher: Man weiß nie, was aus dem Mund von Kindern kommt!