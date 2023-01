Es ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, seitdem Kylie Jenner die Geburt ihres Sohnes verkündet hat. Erst dachten alle, sein Name sei Wolf. Doch schon kurze Zeit später stellte Kylie klar: sie sucht noch nach einem passenden Namen.

Und jetzt wird dieser endlich offiziell verkündet!

So heißt der Sohn von Kylie Jenner

Im Februar 2022 verkündete Kylie Jenner mit einem emotionalen Video: ihr zweites Baby ist da. Ein Junge, dessen Name Wolf Jacques ist, hieß es zunächst. Doch schon kurze Zeit später verkündete der Reality-Star: Wolf passe einfach nicht zu ihrem Sohn. Auf Instagram schrieb sie. „Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.“

Die darauffolgenden Monate wurde immer wieder spekuliert, was denn jetzt der Name des Kindes sei. Wollte Kylie schlichtweg den Namen geheim halten? Gab es mehrere Alternativen? Oder gefiel der Mutter einfach kein Name? Was genau die Hintergründe der vergangenen Monate waren, werden wir wohl nie erfahren. Doch jetzt, fast ein Jahr nach der Geburt, teilt Kylie erstmals Fotos, auf denen das Gesicht ihres Babys zu sehen ist, und verkündet den neuen Namen. Zu den Fotos schreibt sie nämlich: „Aire“.

„Ich liebe dich Aire Webster“

Bleibt Kylie nach ihrer ersten Tochter Storm dem Wetter-Thema in der Namensgebung also treu? Oder verbirgt sich dahinter eine andere Anspielung? Mehr Details gibt Kylie jedenfalls nicht. Denn es ist auch unklar, ob der Zweitname „Jacques“ ebenfalls geändert wurde.

Doch in den Kommentaren herrscht große Euphorie. Denn jetzt heißen alle Kylies Nachwuchs auch ganz offiziell willkommen. „Ich liebe dich Aire Webster“, schreibt etwa Oma Kris Jenner. Stars wie Hailey Bieber, SZA und Rosalia gratulieren ebenfalls. „Oh, er ist perfekt“, kommentieren währenddessen Fans und feiern, dass Kylie nun endlich den Namen verraten hat. Bleibt nur zu hoffen, dass sie mit diesem Namen jetzt langfristig zufrieden ist.