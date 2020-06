Die Zahl der Todesfälle in den USA übersteigt nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 125.000.

Damit sind mehr US-Bürger durch Covid-19 gestorben als bei den Kämpfen im Ersten Weltkrieg.

USA: Mehr als 2,5 Millionen Infizierte

Die Zahl der bekannten Fälle liegt nach Rekordzunahmen in Florida und Arizona bei über 2,5 Millionen. Laut der Johns Hopkins Universität lag die Zahl der Infektionsfälle am Freitag bei insgesamt 2.500.419. Mehr als 125.000 Menschen starben in den USA bereits an Covid-19. Das ist fast ein Viertel der weltweit mehr als 495.000. Damit sind mehr US-Bürger durch Covid-19 gestorben als bei den Kämpfen im Ersten Weltkrieg.

Höchste Ansteckungsrate in Florida und Arizona

Vor allem die US-Bundesstaaten Florida und Arizona sind besonders von der Pandemie betroffen. Innerhalb 24 Stunden wurden etwa in Florida über 9.500 neue Infektionen gezählt. Das teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit. Auch in Texas und Kalifornien sind die Ansteckungsraten besonders hoch.

(Quelle: Reuters)