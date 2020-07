Hsu Hsiu-e und Chang Wan-ji sind die neuen Modestars auf Instagram. Das Ehepaar postet Fotos, in denen sie Kleidung tragen, die Menschen in ihrem Waschsalon vergessen haben.

Auf die Idee, Fotos mit vergessener Kleidung zu machen, ist ihr Enkel gekommen.

Ehepaar macht Fotos in vergessener Kleidung aus ihrem Waschsalon

Seit Jahrzehnten waschen die 84-jährige Hsu Hsiu-e und der 83-jährige Chang Wan-ji in ihrem Waschsalon im Houli District im taiwanesischen Taichung City die Kleidung anderer. In all der Zeit sammelten sich Unmengen an Kleidung in der Reinigung, die die Leute nicht mehr abgeholt haben. Deshalb überredete Reef Chang, der Enkel des Ehepaares, die beiden, sich in den vergessenen Stücken ablichten zu lassen – und die Schnappschüsse auf Instagram zu stellen. Und in kürzester Zeit wurden sie zum Instagram-Hit. Mit 130.000 Follower!

Anfangs wollten sie nur Langeweile vertreiben

Die Idee war aber nie, das ältere Paar berühmt zu machen. Eigentlich sollten die Outfit-Fotos die ständige Langeweile vertreiben. “In ihrem Laden ist nicht immer viel los. Sie sind ständig eingenickt und hatten nicht mehr viel Energie”, sagte Reef Chang gegenüber BBC. Außerdem dachte er sich, dass er so die Leute daran erinnern könnte ihre Kleidung abzuholen. Und dem Ehepaar scheint es wirklich Spaß zu machen und so wollen sie auch anderen Menschen zeigen, dass das Leben selbst in hohem Alter noch großartig sein kann, so der Enkel.

“So angezogen fühle ich mich 30 Jahre jünger”

So sind die verrückten Mode-Shootings vor Trocknern und Waschmaschinen entstanden. Diese Idee ist auf Instagram voll eingeschlagen. Und das, obwohl es am Anfang gar nicht so leicht war das ältere Ehepaar von der Idee zu überzeugen. “Sie wussten nicht, warum sich junge Menschen für Mode an Leute ihrer Generation interessieren sollten”, erzählte Reef Chang gegenüber BBC. Doch jetzt sind die Instagram-Stars und sie lieben was sie tun. So erzählt der 83-jährige Wan-ji: “So angezogen fühle ich mich 30 Jahre jünger.”